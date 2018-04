Auvergne, France

La grève perlée à la SNCF débute ce mardi 3 avril pour trois mois. Jusqu'au 28 juin, les cheminots sont appelés à cesser le travail deux jours sur cinq par la CGT-Cheminots, l'Unsa-ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots. Le mouvement commence donc ce mardi mais des perturbations sont prévues dès lundi soir, pour les retours du week-end de Pâques. Selon son PDG, Guillaume Pépy, la SNCF devrait faire circuler entre entre 1 train sur 5 et 1 train sur 8.

Est-ce que mon train circule ?

Pour les informations concernant votre Intercités, rendez-vous sur le site de la SNCF avec votre numéro de train. Pour les TER, le détail des horaires et des trains en circulation sont ici.

Voici les prévisions détaillées pour mardi : il y aura seulement deux allers-retours en Intercités entre Clermont-Ferrand et Paris. Seulement un TER sur 20 circulera sur le réseau : il n'y aura que trois allers-retours entre Clermont-Ferrand et Moulins en train. Deux autocars en plus seront affrétés au départ de Clermont-Ferrand pour rejoindre Moulins. 5 allers-retours seront assurés entre Clermont-Ferrand et Vic le Comte.

Notez que certaines liaisons se feront uniquement en autocar. Comptez seulement trois allers-retours entre Clermont-Ferrand et Lyon. Idem sur les lignes Clermont-Montluçon et Clermont-Le Puy. Quatre allers-retours seront assurés sur les lignes Clermont-Aurillac et Clermont-Thiers.

Calendrier des jours de grève

Jusqu'au 28 juin, les syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève pour deux jours sur cinq. Consultez dans le détails les dates des perturbations à venir.