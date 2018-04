Comme mardi et mercredi derniers, les cheminots sont appelés à faire grève deux jours ces 8 et 9 avril. En Auvergne comme ailleurs, le service ferroviaire sera limité, retrouvez ici toutes les prévisions de trafic.

Auvergne, France

La grève perlée à la SNCF a débuté la semaine dernière et devrait se poursuivre jusqu'au 28 juin prochain. Pendant trois mois, les cheminots sont appelés à cesser le travail deux jours sur cinq par la CGT-Cheminots, l'Unsa-ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots. Le mouvement a repris ce samedi soir jusqu’à lundi soir, la grève devrait être très suivie et le nombre de trains en circulation réduit.

Est-ce que mon train circule ?

Pour les informations concernant votre Intercités, rendez-vous sur le site de la SNCF avec votre numéro de train. Pour les TER, le détail des horaires et des trains en circulation sont ici. En Auvergne-Rhône-Alpes, 1 TER sur 10 devrait circuler ce lundi 9 avril. De plus, seulement deux allers-retours devraient être assurés entre Paris et Clermont-Ferrand.

Calendrier des jours de grève

Jusqu'au 28 juin, les syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève pour deux jours sur cinq. Consultez dans le détails les dates des perturbations à venir.