Centre-Val de Loire, France

Depuis le début du mois d'avril et jusqu'au 28 juin prochain, les personnels de la SNCF sont appelés à faire grève un jour sur cinq contre le projet de loi de réforme de la compagnie ferroviaire française. Après des perturbations en début de semaine, la grève reprend ce vendredi et ce samedi. Le mouvement reste très suivi et devrait à nouveau causer des perturbations dans la région Centre-Val-de-Loire.

Est-ce que mon train circule ?

Pour ce vendredi 13 avril, la SNCF prévoit 1 train sur 3 pour les TER et pour les TGV, 1 train sur 5 pour les Intercités. La ligne POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse via Châteauroux et Vierzon, devrait être particulièrement perturbée avec 1 train sur 10, toujours selon la SNCF. Le trafic des TER au départ de Tours s'annonce particulièrement compliqué également, puisqu'il n'y aura aucune circulation sur les lignes Tours-Nevers, Tours-Le Mans, Tours-Poitiers, Tours-Saumur-Nantes et Tours-Chinon. Comptez 1 TER sur 4 entre Tours et Orléans.

Les prévisions de trafic TER en région Centre-Val-de-Loire pour ce vendredi 13 avril. - DR SNCF

Pour les informations concernant votre TGV, Intercités ou Grandes lignes rendez-vous sur le site de la SNCF avec votre numéro de train. Concernant les TER, le détail des horaires est ici.

Les prévisions de circulation pour le samedi 14 avril seront communiquées la veille, ce vendredi, vers 17h.

Le calendrier des jours de grève

Jusqu'au 28 juin, les syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève pour deux jours sur cinq. Consultez dans le détails les dates des perturbations à venir.