Comme ce mardi et mercredi, les cheminots sont appelés à faire grève deux jours ces 8 et 9 avril. En Centre-Val de Loire comme ailleurs, le service ferroviaire sera limité, retrouvez ici toutes les prévisions de trafic.

Centre-Val de Loire, France

La grève perlée à la SNCF a débuté la semaine dernière et devrait se poursuivre jusqu'au 28 juin prochain. Pendant trois mois, les cheminots sont appelés à cesser le travail deux jours sur cinq par la CGT-Cheminots, l'Unsa-ferroviaire, Sud-Rail et la CFDT-Cheminots. Le mouvement reprend dès ce samedi soir jusqu’à lundi soir, la grève devrait être très suivie et le nombre de trains en circulation réduit.

Est-ce que mon train circule ?

Pour les informations concernant votre TGV, Intercités ou Grandes lignes rendez-vous sur le site de la SNCF avec votre numéro de train. Pour les TER, le détail des horaires et des trains en circulation sont ici.

Calendrier des jours de grève

Jusqu'au 28 juin, les syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève pour deux jours sur cinq. Consultez dans le détails les dates des perturbations à venir.

Le calendrier des grèves annoncées en avril, mai et juin 2018 à la SNCF. © Visactu - Visactu

Dans le Loiret, peu de trains vers Paris

Dans le département du Loiret, la grève va fortement impacter le trafic ferroviaire. Sur l'axe direct Orléans-Paris Austerlitz, tous les TER sont supprimés, un bus est mis en place à 18h25 cependant il ne s'arrêtera pas à la gare d'Austerlitz mais à Étampes.

Sur la ligne Intercités Paris-Limoges-Toulouse, seul un train sur cinq circule. Ce sera un trajet le matin et un l'après midi de la gare des Aubrais vers la capitale.

Source : SNCF

Dans l'autre sens entre Toulouse-Limoges-Paris, la circulation sera encore plus difficile avec un seul train au départ de Toulouse Matabiau à 16h35. Si vous êtes à Châteauroux, deux trains seront au départ vers Paris, à 15h10 et 21h14. Du côté de Vierzon, il n'y aura qu'un seul train pour Paris, celui de 21h46.

Source : SNCF

Un train sur quatre sur la ligne TER Tours/Orléans

Il y aura également peu de trains sur la ligne régionale entre le Loiret et l'Indre et Loire. Les TER entre Tours et Orléans sont maintenus à 10h03 ce dimanche matin, trois autres sont prévus l'après-midi, à 14h03/15h03/18h03. Dans le sens inverse, aucun train ne partira le matin vers Tours depuis la gare d'Orléans. Seuls quatre trains sont maintenus à 12h44/16h40/20h42.