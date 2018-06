Limousin, France

C''est un nouvel épisode de la grève à la SNCF qui débute ce jeudi soir et qui va durer jusqu'à samedi matin. La SNCF maintient toutefois ce vendredi son dispositif Spécial Exams pour prendre en charge les candidats au baccalauréat .

Le mouvement de grève "perlée" va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin, la CGT a déjà annoncé qu'elle allait appeler "régulièrement à la grève en juillet et août." Les dates de mobilisation ne sont pas encore fixées et "seront dévoilées au fur et à mesure de l'avancée ou non des négociations." Une volonté de maintenir la pression sur le gouvernement après l'adoption définitive de la réforme ferroviaire la semaine dernière par le parlement.

Est-ce que mon train circule ?

Pour plus d'informations concernant votre train Intercités rendez-vous sur le site de la SNCF avec votre numéro de train pour connaître les prévisions. Pour les TER, vous pouvez consulter les horaires et les trains en circulation ici.

Sur la ligne POLT entre Paris et le Limousin ce vendredi 22 juin :

3 allers-retours Paris / Limoges / Toulouse

3 allers-retours Paris / Limoges / Brive

Sur les lignes TER, 70% du trafic est assuré via des trains (31%) et des autocars (39%).

Calendrier des jours de grève

Jusqu'au 28 juin, les syndicats de la SNCF ont déposé un préavis de grève pour deux jours sur cinq. Consultez dans le détails les dates des perturbations à venir.

Le calendrier des grèves annoncées en avril, mai et juin 2018 à la SNCF. © Visactu - Visactu