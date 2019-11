SNCF : la grève est levée à Périgueux pour ce vendredi

Le préavis de grève des agents SNCF de la gare de Périgueux pour ce vendredi est levé. La CGT affirme avoir obtenu des annonces positives après le premier mouvement de grève vendredi dernier. Ils ont obtenu des effectifs supplémentaires et la remise en service d'équipements de sécurité.

Il n'y aura donc pas de grève ce vendredi à la gare de Périgueux. La CGT annonce ce jeudi qu'elle a levé le préavis de grève qui devait démarrer ce jeudi 28 novembre à 20h et se terminer samedi à 8h. La semaine dernière un premier vendredi de grève avait été organisé. Les portes de la gare de Périgueux étaient restées closes. Tous les trains pour Bordeaux, Limoges et Brive avaient été supprimés et remplacés par des bus. A l'issue d'une assemblée générale, les cheminots avaient décidé de reconduire le mouvement le vendredi suivant.

Les cheminots ont obtenu des avancées

Les cheminots périgourdins réclamaient des effectifs et le maintien des horaires d'ouverture des guichets. Ils n'ont pas obtenu de réponse positive à toutes leurs demandent mais soulignent tout de même des avancées : _"des effectifs supplémentaires et de la remise en service d'équipements de sécurité"_, après des négociations ce mardi 26 novembre avec la direction. La CGT Cheminots de Périgueux précise tout de même qu'elle donne rendez-vous le 5 décembre prochain, à l'occasion de la grève nationale contre la réforme des retraites.