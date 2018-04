Nancy, France

Les cadres de la SNCF vont-ils participer massivement à la grève des cheminots ? Selon les premières estimations de la direction du groupe ferroviaire, 17% d'entre eux ont cessé le travail ce mardi, au premier jour de la grève perlée. Yves Le Pallec, secrétaire général CFDT cheminots Lorraine à Nancy estime la mobilisation des cadres inédite et encourageante.

"Je suis assez optimiste pour la suite"

"Je suis cadre et j'ai beaucoup de collègues qui sont en grève, explique Yves Le Pallec, secrétaire général CFDT cheminots Lorraine. On compte souvent sur l'encadrement, par exemple les chefs des contrôleurs pour remplacer les contrôleurs grévistes dans les trains. Mais déjà le 22 mars (lors de la dernière grève nationale des cheminots NDLR) beaucoup ont refusé de le faire. C'est un peu comme de la rébellion, et c'est assez inhabituel à la SNCF. Même les cadres ne comprennent plus la politique de l'entreprise. Et comme ils doivent porter son discours auprès des agents, cette fois-ci ça ne marche pas. C'est pour cela que je suis assez optimiste pour la suite, car c'est l'ensemble des effectifs qui est en grève."

Près de 34 % de grévistes au niveau national

Toutes catégories de salariés confondues, la direction de la SNCF a estimé un taux de grévistes au niveau national de 33,9% dans la matinée de mardi, soit moins que les 35,4% enregistrés le 22 mars.