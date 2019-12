Grève SNCF : pas de trêve de Noël pour les cheminots UNSA de Nouvelle-Aquitaine

Dordogne, France

Le syndicat UNSA ferroviaire semble débordé par sa base. C'est le cas en Dordogne et dans toute la Nouvelle-Aquitaine où il n'y aura pas de trêve des cheminots pour Noël.

Julien Dupas, un des représentants de l'UNSA ferroviaire de Dordogne explique qu'"au niveau national, il y a eu une demande auprès des adhérents de l'UNSA de faire une pause, sauf que la base les adhérents du terrain ne sont pas du tout d'accord. Il n'y aura pas de trêve. Dans UNSA, il y a le A de Autonome qui permet des décisions locales et donc on continue la grève". "Partout en France, il y a des unions régionales UNSA qui ne sont pas du tout d'accord avec cette décision nationale".

On est déjà mal vu par les usagers.

"On ne se bat pas pour préserver notre système" ajoute Julien Dupas_, "_On est déjà mal vu par les usagers mais là on se bat pour tout le monde _parce que cette reforme est complètement inique. D'ailleurs, les usagers commencent à se rendre compte que cette réforme va aussi les impacte_r".

"L'UNSA ferroviaire, deuxième syndicat de la SNCF, c'est 7,5% des voix aux élections professionnelles. SUD-Rail (Troisième syndicat) et la CGT-Cheminots (premier syndicat) appellent, également, à poursuivre le mouvement pendant les vacances.