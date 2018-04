PACA, France

Une nouvelle perturbation devrait affecter le trafic des trains en PACA ces dimanche 8 et lundi 9 avril, les syndicats ayant à nouveau appelé à deux journées de grève, pour s'opposer à la réforme de l'entreprise. Alain Krakovitch, porte-parole de la SNCF et directeur général de Transilien a annoncé vendredi "Dimanche, on devrait avoir environ 20% des trains qui circuleront en France". Lors des dernières journées de grève, le taux de grévistes a atteint 35,4% le jeudi 22 mars, puis 33,9% le mardi 3 avril et enfin 29,7% le mercredi 4 avril.

Est-ce que mon train circule ?

TER : le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule.

: le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. TGV et Intercités : vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation.

: vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation. Ouigo : enfin, consultez le site OUIGO.com pour savoir si votre Ouigo est maintenu. Les informations seront publiées la veille du départ, dès 17h.

Lors des premières journées de la grève perlée, le trafic avait été très perturbé : 1 TGV sur 10 sur l'axe Sud-Est, aucun train Ouigo et 1 train Intercités sur 8.