Le président du RCT estime que "la SNCF a tué la billeterie" du match entre Toulon et Montpellier en Top 14 ce samedi au stade Vélodrome à Marseille. Selon Mourad Boudjellal, la nouvelle grève prévue ce vendredi et samedi a dissuadé les supporters de la région PACA de venir.

Toulon, France

Le président du RCT pousse un coup de gueule ce jeudi contre la grève à la SNCF et le leader de la CGT. Mourad Boudjellal estime sur France Bleu Provence qu'"il y a des personnes qui ont envie de faire le coq". "Ce n'est pas à Philippe Martinez de décider si le marché ferroviaire doit être concurrentiel ou pas. C'est aux Français de décider.

"Philippe Martinez n'est personne pour décider" (Mourad Boudjellal)

"Philippe Martinez n'est personne. Il n'a jamais créé un emploi de sa vie. Il n'a jamais vu un voyageur de sa vie ni même un TGV. Il n'est personne pour décider" charge le président du club de rugby de Toulon.

"Rendre des coups à quelqu'un qui n'y est pour rien n'est pas intéressant" (Mourad Boudjellal)

A propos du mode de grève engagé par les syndicats de cheminots, Mourad Boudjellal explique que "c'est plus facile de détruire des richesses que d'en créer". Et de poursuivre : "on m'a toujours appris que si on prend un coup, les rendre à quelqu'un qui n'y est pour rien n'est pas très intéressant.

Le RCT reçoit Montpellier pour la 24e journée du Top 14 samedi au stade Orange-Vélodrome à Marseille. Et selon Mourad Boudjellal, la nouvelle grève prévue ce vendredi et samedi a un effet sur la billeterie. Il considère que "la SNCF a tué la billeterie" du match, alors que de nombreux supporters doivent se déplacer dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour assister à la rencontre.

40.000 billets vendus pour RCT-Montpellier

Le RCT pratique en effet la vente du billet pour le match avec le billet de train inclus. Or samedi le mouvement va affecter le trafic des TER. "Non seulement nous ne pouvons pas vendre de tickets à prix réduit mais en plus il n'y aura pas de trains du tout", proteste Mourad Boudjellal qui indique que 40.000 billets ont déjà été vendus alors que ce match était parti pour accueillir entre 50.000 et 55.000 spectateurs.

Des demandes de remboursement

Le président du RCT explique que le club a des demandes de remboursement "puisque les supporters ne peuvent pas se déplacer".