Le trafic sera à nouveau perturbé à la SNCF les vendredi 13 et samedi 14 avril, cinquième et sixième jours de la grève perlée qui est prévue pour durer jusqu'à la fin du mois de juin. Le mouvement va démarrer dès ce jeudi soir.

La SNCF annonce deux nouveaux jours de grève les vendredi 13 et samedi 14 avril. Les syndicats poursuivent l'appel à la mobilisation contre la réforme que le gouvernement veut imposer à l'entreprise. Lundi 9 avril, l'Assemblée nationale a d'ailleurs approuvé le principe du changement de statut de la SNCF. Mais pour Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste, le conflit "est parti pour durer, sauf si le gouvernement cesse avec l'arrogance qui est la sienne". Il considère que la réforme proposée "ne règle aucun problème de la SNCF, elle va même tous les aggraver".

Les taux des grévistes sont pourtant en baisse depuis le début du mouvement. Lors de la première grande journée de mobilisation le 22 mars, ce chiffre a atteint 35,4%, puis lors des journées perlées, 33,9% le mardi 3 avril, 29,7% le mercredi 4 avril puis 24,9% le lundi 9 avril dernier.

Les prévisions de trafic des 13 et 14 avril en Occitanie

: 1 train sur 3 (la plus grande partie des circulations sera assurée par autocar) TGV : 1 train sur 10

Pour les 13 et du 14 avril, les TGV et INTERCITÉS dont la circulation est garantie sont déjà disponibles à la réservation sur le site et sur l’application OUI.sncf.

Est-ce que mon train circule ?

La circulation des trains risque d'être perturbée sur l'ensemble des lignes en Occitanie. Vérifiez les horaires chaque jour à 17h pour les trains et/ou les autocars du lendemain.

TER : le site TER Occitanie vous permet de télécharger directement le programme modifié des circulations de votre ligne TER. Un numéro vert 0 800 31 31 31 est également disponible du lundi au vendredi de 7h à 20h et le samedi de 9h à 14h.

: le site TER Occitanie vous permet de télécharger directement le programme modifié des circulations de votre ligne TER. Un numéro vert est également disponible du lundi au vendredi de 7h à 20h et le samedi de 9h à 14h. TGV et Intercités : vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation.

: vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation. Ouigo : enfin, consultez le site OUIGO.com pour savoir si votre Ouigo est maintenu. Les informations seront publiées la veille du départ, dès 17h.

Échanges, remboursements et covoiturages