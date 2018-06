Dix-huitième et dernier épisode de la grève perlée des cheminots contre la réforme de la SNCF ces mercredi 27 et jeudi 28 juin, même si la CGT a annoncé poursuivre le mouvement cet été. Le trafic est perturbé en région Occitanie jusqu'à vendredi matin. Consultez les prévisions détaillées.

Occitanie, France

Malgré l'adoption de la réforme ferroviaire par le Parlement et un front syndical fissuré, les salariés de la SNCF sont de nouveau invités à cesser le travail les mercredi 27 et jeudi 28 juin pour une 18e et dernière séquence de grève perlée. Le trafic sera perturbé en Occitanie jusqu'à vendredi matin. Le mouvement, qui a démarré en avril dernier, s'érode jour après jour : lors du précédent épisode la semaine dernière, le taux de grévistes a atteint son plus bas niveau depuis le début de la mobilisation, avec un taux de grévistes inférieur à 10%, et celui des conducteurs sous la barre des 40%.

Mais la CGT ne désarme pas et a annoncé de façon unilatérale la poursuite du mouvement cet été. Les dates seront fixées au fur et à mesure.

Prévisions de trafic en Occitanie pour le mercredi 27 juin

TER : 3 circulations sur 4

La plus grande partie des circulations est assurée par autocar de substitution.

TGV : 2 trains sur 3

Les TGV qui circulent les jours de grève sont disponibles à la réservation sur le site OUI.sncf et l'appli SNCF.

Intercités : 2 trains de jour sur 5, aucun train de nuit

Le détail des lignes touchées est disponible vers 17h pour la circulation du lendemain.

Est-ce que mon train circule ?

Trains régionaux : consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le 0800.31.31.31 (numéro vert gratuit)

: consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) TGV et Intercités : consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le 0805.90.36.35 (numéro vert gratuit)

: consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) OUIGO : consultez le site de OUIGO

: consultez le site de OUIGO Trains vers l'Espagne : consultez le site de la RENFE

Quelles solutions alternatives pendant la grève ?

Autocar : la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous.

: la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous. Covoiturage : les trajets effectués avec le service de covoiturage iDVROOM de la SNCF sont gratuits durant la période de grève partout en France. D'autres sites de covoiturage existent. N'hésitez pas à les consulter.