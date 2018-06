Occitanie, France

Les syndicats de cheminots ne désarment pas, malgré l'adoption de la réforme ferroviaire par le Parlement : le préavis de grève perlée de deux jours tous les trois jours jusqu'à fin juin est maintenu. Les salariés de la SNCF sont de nouveau invités à cesser le travail les vendredi 22 et samedi 23 juin pour une 17e séquence de grève. Le trafic sera perturbé en Occitanie jusqu'à dimanche matin.

Mais le front syndical se fissure : CGT, premier syndicat chez les cheminots, a annoncé de façon unilatérale la poursuite du mouvement cet été. Le syndicat "appellera régulièrement à la grève en juillet et août" et "les dates seront dévoilées au fur et à mesure, en fonction de l'avancée ou non de négociations" sur les suites de la réforme, a indiqué son secrétaire général Laurent Brun.

De son côté, la direction de la SNCF multiplie les gestes commerciaux : après des prix cassés sur les billets de TGV et certaines cartes de réduction, elle a annoncé prolonger d'un mois "automatiquement et gratuitement" la carte d'abonnement Fréquence et a mis en place un dispositif spécial pour permettre aux bacheliers et étudiants de pouvoir passer leurs épreuves.

Prévisions de trafic en Occitanie pour le vendredi 22 juin

TER : 3 circulations sur 4

La plus grande partie des circulations est assurée par autocar de substitution.

TGV : 3 trains sur 5

Les TGV qui circulent les jours de grève sont disponibles à la réservation sur le site OUI.sncf et l'appli SNCF.

Intercités : 2 trains de jour sur 5, aucun train de nuit

Le détail des lignes touchées est disponible vers 17h pour la circulation du lendemain.

Est-ce que mon train circule ?

Trains régionaux : consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le 0800.31.31.31 (numéro vert gratuit)

: consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) TGV et Intercités : consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le 0805.90.36.35 (numéro vert gratuit)

: consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) OUIGO : consultez le site de OUIGO

: consultez le site de OUIGO Trains vers l'Espagne : consultez le site de la RENFE

Quelles solutions alternatives pendant la grève ?

Autocar : la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous.

: la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous. Covoiturage : les trajets effectués avec le service de covoiturage iDVROOM de la SNCF sont gratuits durant la période de grève partout en France. D'autres sites de covoiturage existent. N'hésitez pas à les consulter.

Le calendrier des jours de grève

Le préavis de grève perlée est déposé jusqu'au 28 juin. La dernière séquence est prévue les mercredi 27 et jeudi 28 juin, même si des perturbations sont à prévoir courant juillet.

Calendrier des jours de grève annoncés à la SNCF du 3 Avril au 28 Juin © Radio France