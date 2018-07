Commencée en avril, la grève perlée s'est terminée fin juin, mais la CGT et Sud Rail ont lancé la reprise du mouvement ces vendredi 6 et samedi 7 juillet. Le trafic est perturbé, les prévisions détaillées en Occitanie.

Occitanie, France

Est-ce une nouvelle étape de la contestation ? Deux syndicats, la CGT et Sud Rail, ont appelé les cheminots à reprendre la grève vendredi et samedi, lors des premiers départs en vacances et alors que la réforme ferroviaire a déjà été votée et publiée au Journal officiel. Mercredi 27 juin, le taux de grévistes avait atteint son plus bas niveau depuis le début de la mobilisation avec 8,4%. Les prévisions de trafic en Occitanie pour cette nouvelle séquence de grève vendredi 6 et samedi 7 juillet. De légères perturbations sont attendues.

Prévisions de trafic pour le vendredi 6 juillet

TER : 3 circulations sur 4

Une partie des circulations est assurée par autocars de substitution.

TGV : 3 trains sur 4

Les TGV qui circulent les jours de grève sont disponibles à la réservation sur le site OUI.sncf et l'appli SNCF.

Intercités : 1 train sur 2

Le détail des lignes touchées est disponible vers 17h pour la circulation du lendemain.

Est-ce que mon train circule ?

Trains régionaux : consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le 0800.31.31.31 (numéro vert gratuit)

: consultez le site des TER Occitanie, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) TGV et Intercités : consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le 0805.90.36.35 (numéro vert gratuit)

: consultez le site SNCF.com, l'appli SNCF ou composez le (numéro vert gratuit) OUIGO : consultez le site de OUIGO

: consultez le site de OUIGO Trains vers l'Espagne : consultez le site de la RENFE

Quelles solutions alternatives pendant la grève ?

Autocar : la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous.

: la plupart des lignes de TER sont remplacées par des liaisons de substitution par autocar. Renseignez-vous. Covoiturage : les trajets effectués avec le service de covoiturage iDVROOM de la SNCF sont gratuits durant la période de grève partout en France. D'autres sites de covoiturage existent. N'hésitez pas à les consulter.