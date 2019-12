Au 23e jour de grève à la SNCF contre le projet gouvernemental de réforme des retraites, le trafic des trains s'annonce encore perturbé en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour le week-end de chassé-croisé des vacances d'hiver des 28 et 29 décembre. Retrouvez les prévisions détaillées dans la région.

Grève SNCF : prévisions de trafic en PACA les 28 et 29 décembre

Ce vendredi matin, le taux de cheminots grévistes à la SNCF a baissé à 8,5% (9,6% jeudi). Moins de quatre conducteurs sur dix (38,8%) et moins d'un quart des contrôleurs (22,3%) étaient en grève, au 23e jour du mouvement de protestation contre la réforme des retraites. Le mouvement dépasse désormais en durée celui de 1995 et le manque à gagner est déjà évalué à 400 millions d'euros pour la SNCF, mais les cheminots restent déterminés à "maintenir la flamme" pendant et après les fêtes, alors que les partenaires sociaux seront reçus le 7 janvier par une partie du gouvernement, à deux jours d'une nouvelle journée de grève interprofessionnelle.

Les voyageurs se préparent donc à un nouveau week-end compliqué dans les transports. De nouvelles perturbations sont prévues sur les rails pour ce week-end de chassé-croisé des vacances d'hiver. La circulation des trains sera toujours très perturbée les samedi 28 et dimanche 29 décembre partout en France, même si la SNCF a annoncé pouvoir faire rouler six TGV sur 10. Le voyage est confirmé et garanti "pour la plupart" des 800.000 voyageurs ayant une réservation sur ces dates, les autres étant "invités" à échanger leur billet, indique la compagnie.

Les prévisions de trafic en PACA

TER : 4 circulations sur 10

Marseille – Avignon via Arles : 4 trains TER + desserte restreinte par autocar

: 4 trains TER + desserte restreinte par autocar Marseille – Avignon via Cavaillon : 9 trains TER + desserte restreinte par autocar

: 9 trains TER + desserte restreinte par autocar Avignon – Orange : 4 trains TER + desserte restreinte par autocar

: 4 trains TER + desserte restreinte par autocar Avignon – Carpentras : aucune circulation

: aucune circulation Marseille – Miramas via Rognac : 13 trains TER + desserte restreinte par autocar

: 13 trains TER + desserte restreinte par autocar Marseille – Miramas via Martigues : aucune circulation

: aucune circulation Marseille – Aix-en-Provence : 19 trains TER + desserte restreinte par autocar

: 19 trains TER + desserte restreinte par autocar Marseille – Aubagne : 12 trains TER

: 12 trains TER Marseille – Aubagne – Toulon : 20 trains TER

: 20 trains TER Toulon – Hyères : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Toulon - Les Arcs : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Les Arcs – Cannes : 4 trains TER + desserte restreinte par autocar

: 4 trains TER + desserte restreinte par autocar Marseille – Nice : 8 trains TER

: 8 trains TER Cannes – Grasse : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Cannes – Nice – Vintimille : 28 trains TER

: 28 trains TER Nice – Breil – Tende : desserte restreinte par autocar

: desserte restreinte par autocar Marseille – Briançon : 1 train TER + desserte restreinte uniquement par autocar

: 1 train TER + desserte restreinte uniquement par autocar Grenoble – Gap : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Valence – Gap – Briançon : desserte restreinte uniquement par autocar

: desserte restreinte uniquement par autocar Gap – Briançon : 3 trains TER + desserte restreinte par autocars

: 3 trains TER + desserte restreinte par autocars Marseille – Lyon : aucune circulation

: aucune circulation Marseille – Montpellier : aucune circulation TER

TGV Sud-Est : trafic très perturbé

TGV Marseille - Paris : 4 trains

: 4 trains TGV Paris – Marseille : 5 trains

: 5 trains TGV Marseille - Lyon : 5 trains

: 5 trains TGV Lyon – Marseille : 7 trains

: 7 trains Ouigo Paris – Nice : 5 allers-retours

Intercités : trafic très perturbé

Marseille - Bordeaux : 1 aller-retour

: 1 aller-retour Trains de nuit Paris - Briançon : aucune circulation pour la nuit du 27 au 28 décembre.

Les trains assurés le week-end des 28 et 29 décembre en PACA © Radio France - Eric Turpin

La semaine prochaine, la SNCF prévoit de faire circuler "entre 45% et 50%" des TGV en moyenne lundi 30 et mardi 31 décembre, 35% mercredi 1er janvier et 50% jeudi 2 janvier.

La SNCF recommande aux voyageurs de reporter tout déplacement et indique que les titulaires de billets TGV Inoui, Ouigo et Intercités peuvent effectuer avant le départ une demande d’échange ou de remboursement sans frais ni surcoût, y compris s’ils possèdent des billets non échangeables/non remboursables.

Est-ce que mon train circule ?

TER : le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. Un numéro vert 08 00 11 40 23 est également disponible tous les jours de 7h à 21h30.

: le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. Un numéro vert 08 00 11 40 23 est également disponible tous les jours de 7h à 21h30. TGV et Intercités : vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation.

: vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation. Ouigo : enfin, consultez le site OUIGO.com pour savoir si votre train est maintenu. Les informations seront publiées la veille du départ, dès 17h.

La circulation des trains est perturbée sur l'ensemble des lignes en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vérifiez les horaires chaque jour à 17h pour les trains et/ou les autocars du lendemain.

Autocar, covoiturages, échanges et remboursements