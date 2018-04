La SNCF annonce une nouvelle perturbation des trains les vendredi 13 et samedi 14 avril. Ce sont les cinquième et sixième jours de la grève perlée qui est prévue deux jours sur trois, jusqu'à la fin du mois de juin. Le mouvement va démarrer dès jeudi soir.

Comme les dimanche 8 et lundi 9 avril derniers, un nouveau mouvement de grève va perturber le trafic des trains en PACA ces vendredi 13 et samedi 14 avril. Les syndicats continuent de mobiliser les personnels pour s'opposer à la réforme de l'entreprise. Le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, a prévenu que le conflit "est parti pour durer, sauf si le gouvernement cesse avec l'arrogance qui est la sienne". Il considère que la réforme proposée "ne règle aucun problème de la SNCF, elle va même tous les aggraver". L'Assemblée nationale, de son côté, a approuvé lundi 9 avril le principe du changement de statut de la SNCF.

Ce jour-là, le taux des grévistes a atteint 24,9%. C'est un chiffre en baisse depuis le début du conflit. Il était de 35,4% le jeudi 22 mars, première journée de grande mobilisation, puis de 33,9% le mardi 3 avril et de 29,7% le mercredi 4 avril. Mais la PACA faisait partie des régions les plus touchées par la grève.

Les prévisions de trafic pour la journée du 13 avril en PACA

TER : trafic très perturbé avec 8 trains et 14 autocars sur la ligne Marseille-Avignon via Arles et Cavaillon, 7 cars sur la ligne Marseille-Avignon-Orange-Valence-Lyon, 23 cars sur la ligne Avignon-TGV-Avignon Centre-Carpentras, 14 cars sur la ligne Miramas-Marseille via Martigues, 8 cars entre Arles et Nîmes sur la ligne Marseille-Nîmes, 14 trains et 7 cars sur la ligne Aix-Marseille, 27 cars sur la ligne Briançon-Gap-Marseille dont 10 directs Gap-Marseille, 6 cars entre Briançon et Valence, un service de cars entre Gap et Grenoble, 18 trains et 9 cars sur la ligne Marseille-Toulons-Hères/Les Arcs, aucune circulation entre Marseille et Nice, 31 trains et 10 cars sur la ligne Les Arcs-Cannes-Vintimille, 21 cars entre Nice et Breil.

Pour les 13 et du 14 avril, les TGV et INTERCITÉS dont la circulation est garantie sont déjà disponibles à la réservation sur le site et sur l’application OUI.sncf.

Est-ce que mon train circule ?

TER : le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. Un numéro vert 08 00 11 40 23 est également disponible tous les jours de 7h à 21h30.

Échanges, remboursements et covoiturages