Seizième séquence de la grève perlée avec une perturbation du trafic les dimanche 17 et lundi 18 juin. Initialement prévu jusqu'à la fin du mois de juin, le mouvement pourrait même être prolongé. Toutes les prévisions en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

PACA, France

La réforme ferroviaire a été adoptée par le Parlement jeudi. Les acteurs du rail s'attellent maintenant à la convention collective nationale du secteur. Gouvernement, patronat et syndicats se sont réunis vendredi. "Ce n'est pas une réunion de négociation, mais une réunion pour faire un état des lieux, relancer le processus et échanger sur les thèmes et le calendrier des négociations", a-t-on précisé au ministère des Transports. La CGT Cheminots a annoncé vendredi que la grève à la SNCF allait "se poursuivre" en juillet, au delà du calendrier de l'intersyndicale, qui avait fixé le dernier jour du mouvement au 28 juin. De son côté, la CFDT décidera de la suite du mouvement le jour de cette date butoir.

à lire SNCF : la CGT cheminots va poursuivre la grève en juillet

Mais pour le ministère des Transports,"la réforme est arrivée à son terme, elle a été concertée, la loi a été votée démocratiquement, et elle s'appliquera. La démocratie a tranché, et la CGT ne peut pas l'ignorer". Prévisions de trafic en PACA pour les deux nouveaux jours de grève perlée, dimanche 17 et lundi 18 juin.

Les prévisions de trafic pour le lundi 18 juin en PACA

TER

Deux circulations sur cinq assurées en train, une sur sept par des cars de substitution.

Marseille - Avignon via Arles et Cavaillon : 1 train sur 4

Avignon TGV - Avignon centre - Carpentras : 1 train sur 5

Marseille - Aix : 3 trains sur 4

Marseille - Miramas via Martigues : 1 train sur 3

Marseille - Toulon - Hyères - Les Arcs : 1 train sur 2

Navette Marseille - Aubagne : 1 train sur 3

Cannes - Nice - Vintimille : 1 train sur 2

Marseille - Nice : 1 train sur 3

Nice - Breil : 1 train sur 2

Substitutions routières

Arles - Nîmes

Avignon - Orange - Pierrelatte - Valence

Avignon TGV - Avignon centre - Carpentras

Marseille - Miramas - Avignon via Arles et Cavaillon

Marseille - Miramas via Martigues

Valence - Gap - Briançon

Marseille - Briançon

Marseille - Aix

Toulon - Hyères

Toulon - Les Arcs

Cannes - Grasse

Les Arcs - Cannes

Nice - Breil

Intercités

Marseille / Bordeaux : 1 train sur 2

TGV Sud Est

Marseille / Paris : trafic normal

Marseille / Lille : 5 trains sur 7

Nice / Paris : 6 trains sur 7

Ouigo

Marseille - Lyon - Marne-la-Vallée : 4 trains sur 5

Les TGV et INTERCITÉS dont la circulation est garantie sont déjà disponibles à la réservation sur le site et sur l’application OUI.sncf.

Est-ce que mon train circule ?

TER : le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. Un numéro vert 08 00 11 40 23 est également disponible tous les jours de 7h à 21h30.

: le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. Un numéro vert 08 00 11 40 23 est également disponible tous les jours de 7h à 21h30. TGV et Intercités : vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation.

: vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation. Ouigo : enfin, consultez le site OUIGO.com pour savoir si votre train est maintenu. Les informations seront publiées la veille du départ, dès 17h.

La circulation des trains est perturbée sur l'ensemble des lignes en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vérifiez les horaires chaque jour à 17h pour les trains et/ou les autocars du lendemain.

Échanges, remboursements et covoiturages