Début des jours de grève à la SNCF au retour de ce week-end de Pâques. Les syndicats appellent à la grève les mardi 3 et mercredi 4 avril. En fait, les perturbations commenceront même dès le lundi 2 à partir de 19 heures et devraient prendre fin le jeudi à 8h.

Dès vendredi, le patron de la SNCF Guillaume Pepy a conseillé aux personnes ayant prévu de se déplacer en train pour le week-end de Pâques de prendre leurs "précautions". Les syndicats de cheminots ont appelé à la grève du lundi à partir de 19h jusqu'au jeudi matin à 8h. Le mouvement sera "sans doute très suivi". SUD-Rail prévoit une participation "très forte" et même "exceptionnellement forte" selon l'Unsa. "La grève va beaucoup perturber la vie des Français, je le regrette. Il y aura très peu de trains qui partent après 19 heures lundi" a précisé Guillaume Pepy.

Il a évoqué la possible circulation d' "un train sur cinq ou un sur huit" pendant la grève, voire même un train sur dix selon certains syndicats. "On ne pourra pas dans ces conditions transporter la totalité des voyageurs". La SNCF publiera la liste des trains qui vont circuler au plus tard dimanche à 17h.

Est-ce que mon train circule ?

Pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités, vous pouvez consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train). Le numéro de votre train est inscrit sur votre billet ou sur l'émail de confirmation. Pour savoir si votre Ouigo circule, consultez le site OUIGO.com. Les informations seront publiées la veille du départ, dès 17h. Enfin, pour votre TER, le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur.