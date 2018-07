La grève perlée commencée en avril s'est terminée fin juin, mais la CGT et Sud Rail ont lancé la reprise du mouvement ces vendredi 6 et samedi 7 juillet. Toutes les prévisions en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où le trafic est légèrement perturbé.

PACA, France

Nouvelle étape de la contestation ? Deux syndicats, la CGT et Sud Rail, ont appelé les cheminots à reprendre la grève vendredi et samedi, au moment des premiers départs en vacances et alors que la réforme ferroviaire a déjà été promulguée. Mercredi 27 juin, le taux de grévistes avait atteint son plus bas niveau depuis le début de la mobilisation, à 8,4%. Les prévisions de trafic en PACA pour cette nouvelle séquence de grève vendredi 6 et samedi 7 juillet. De légères perturbations sont attendues.

Les prévisions de trafic pour le vendredi 6 juillet

TER : 4 trains sur 5

Intercités : 1 train sur 2

TGV Sud Est : 4 trains sur 5

Ouigo : trafic normal

Les TGV et INTERCITÉS dont la circulation est garantie sont déjà disponibles à la réservation sur le site et sur l’application OUI.sncf.

Est-ce que mon train circule ?

TER : le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. Un numéro vert 08 00 11 40 23 est également disponible tous les jours de 7h à 21h30.

: le site TER Provence-Alpes-Côte d'Azur vous indiquera si votre TER circule. Un numéro vert 08 00 11 40 23 est également disponible tous les jours de 7h à 21h30. TGV et Intercités : vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation.

: vous pouvez également consulter le site SNCF.com (à la rubrique n° de train) pour avoir toutes les informations sur votre TGV ou votre Intercités. Vous trouverez le numéro de votre train sur votre billet ou sur l'émail de confirmation. Ouigo : enfin, consultez le site OUIGO.com pour savoir si votre train est maintenu. Les informations seront publiées la veille du départ, dès 17h.

La circulation des trains est perturbée sur l'ensemble des lignes en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vérifiez les horaires chaque jour à 17h pour les trains et/ou les autocars du lendemain.

Échanges, remboursements et covoiturages