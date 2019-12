Grève SNCF : problèmes d'approvisionnements à l'usine Novacarb à Laneuveville-devant-Nancy

Laneuveville-devant-Nancy, France

La grève des trains a des conséquences concrètes sur l'activité d'une grande usine lorraine : Novacarb. L'entreprise comptant 315 salariés, fabrique du carbonate de soude à Laneuveville-devant-Nancy et doit faire face à des problèmes d'approvisionnement depuis une semaine maintenant. Depuis le début de la grève à la SNCF.

16.000 tonnes de calcaire non-livrées

Pour fabriquer du carbonate de soude, Novacarb a besoin de calcaire. Pour cela, l'usine se fait approvisionner en train depuis la carrière de Pagny-sur-Meuse. Problème : huit rames ont été annulées depuis le début du mouvement, l'équivalent de 16.000 tonnes de calcaire non-livrées.

Ce sont désormais les camions qui prennent le relais mais ils ne sont pas assez nombreux pour compenser les pertes de matière première. Première conséquence : les stocks de calcaire sont au plus bas. Deuxième conséquence : le travail de déchargement est rendu plus difficile et la manutention s'avère plus complexe pour les salariés.

Vers un ralentissement de la production ?

Selon la direction, il n'y a, pour le moment, aucune conséquence sur la production et le chiffre d'affaire, malgré les surcoûts engendrés par la mise en place d'un approvisionnement en camions. En revanche, si le mouvement perdure, l'usine pourrait bien ralentir sa production de carbonate.