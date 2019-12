Journée de mobilisation: encore très peu de TER mais un peu plus de trams et de bus à Clermont

Auvergne, France

La mobilisation contre le projet de réforme des retraites ne faiblit pas. Pour ce sixième jour, et deuxième journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, les perturbations touchent toujours en priorité le secteur des transports.

A la SNCF

Les prévisions sont exactement les mêmes que ce lundi, autrement dit un trafic toujours très faible.

Pour les TER, il n'y aura à nouveau que 6 allers-retours entre Clermont-Ferrand et Vic-le-Comte et 3,5 allers-retours entre Clermont-Ferrand et Saint-Germain des Fossés (4 dans le sens Clermont - Saint-Germain et 3 dans l'autre sens). Une nouvelle fois, il n'y aura aucun train sur toutes les autres lignes auvergnates, au nord de Saint-Germain et au sud de Vic-le-Comte. Pas de TER donc sur les lignes au départ de Clermont en direction de Thiers, Montluçon, Le Puy, Aurillac, Nîmes, Volvic, ainsi que sur Aurillac - Brive et Le Puy - Saint-Etienne.

Pour les Intercités, deux allers-retours sont programmés entre Clermont-Ferrand et Paris (gare de Lyon et non pas celle de Bercy) comme ce lundi. Départs de Clermont à 8H25 et 14H32, de Paris à 8H59 et 16H57. Tous ces trains ne desserviront pas la gare de Moulins (un aller-retour s'y arrêtait hier).

A la T2C

Le trafic sera un peu plus important que les jours précédents mais encore une fois limité à la tranche horaire 6 heures - 20 heures. La T2C annonce un tramway toutes les 15 minutes sur la ligne A (contre 20 minutes aujourd'hui). Pour les lignes B et C, il devrait y avoir un bus dans une fréquence allant de 25 à 45 minutes. Pour les lignes 3, 4, 5, 9, 12, 20 et 24, cela varie de 25 à 50 minutes, avec tout de même quelques modifications par rapport à d'habitude, en particulier des itinéraires modifiés.

En revanche, il n'y aura aucune circulation pour les lignes 7, 8, 10, 13, 21, 22, 23, 25 et 27.

A l'aéroport de Clermont-Aulnat

Deux des huit allers-retours quotidiens entre Clermont et Paris sont annulés. Il s'agit du vol arrivant à 10H20 de Roissy et repartant à 10H55, ainsi que du vol de 12H55 d'Orly et repartant à 14H10.