Valence, France

Les cheminots enfin réconciliés avec les voyageurs ? C'est l'objectif affiché par le "mariage" célébré vendredi devant la mairie de Valence. Une mise en scène qui a vu l'union fictif de Guillaume, usager, et de Léa, cheminotte. Les deux ne se connaissaient pas, pourtant ils se sont dit "oui". Un moyen de manifester autrement et d'interpeller les voyageurs, qui ne soutiennent pas toujours les cheminots grévistes. Cet événement est une première pour la CGT : "Il y a déjà eu des enterrements mis en scène, car on essaye d'enterrer la SNCF. Nous on veut un mariage, parce que ce qu'on veut c'est l'union entre les usagers et les cheminots.", affirme Sébastien, secrétaire général de la CGT cheminots à Valence.

Les cheminots sont allés jusque dans la gare de Valence pour entonner un chant © Radio France - Nicolas Joly

Un mariage en petit comité

Ils n'étaient qu'une cinquantaine dans l'assistance pour ce mariage symbolique. Une fois "l'union" célébré, la cérémonie s'est transformée en une manifestation plus classique : banderoles, fumigènes et cortège entre la mairie et la gare. "On aimerait toujours être plus nombreux, mais on est vendredi, il y a les vacances qui arrivent donc on s'en doutait.", regrette Sébastien. Il faut préciser que ce vendredi était le jour où la mobilisation était la plus faible chez les cheminots, avec moins de 10% de grévistes. Une première depuis le début du mouvement à la SNCF.