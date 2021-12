Grève SNCF : un TGV Sud-Est sur deux pour le premier week-end des vacances de Noël

La direction de la SNCF a annoncé ce mercredi après-midi que les syndicats SUD-Rail, CGT et Unsa maintenaient leur appel à la grève sur l'axe TGV Sud-Est pour le vendredi 17 décembre.Les négociations ont échoué. La SNCF prévoit donc un trafic "très dégradé" pour ce premier week-end de départs en vacances de Noël, avec un TGV sur deux en circulation vendredi entre Paris, Lyon, les Alpes, Marseille et la Méditerranée.

Les voyageurs concernés pourront être remboursés à 100% et recevront également un bon d'achat de la valeur de leur billet.

Interrogé à l'issue du conseil des ministres à propos du conflit social sur la question des rémunérations, et alors que les négociations étaient toujours en cours, le porte-parole du gouvernement a indiqué que "ce qui est certain c'est qu'à l'approche des fêtes, les Français ont plutôt envie de pouvoir aller retrouver leurs familles". "Évidemment qu'il y a un enjeu de responsabilités dans le contexte", a précisé Gabriel Attal.

Les RER d'Île de France et la restauration à bord touchés

Le trafic des trains franciliens sera également perturbé ce jeudi et ce vendredi. Les lignes de RER B, C, D, E, H, N, P, R, U et T11 du Transilien sont concernées.

Le conflit gagne aussi la restauration à bord des trains, assurée par la société Newrest, dont les salariés sont appelés à la grève "à partir de jeudi" par la CGT et SUD-Rail.

Plusieurs grèves sur l'ensemble du réseau

En début de semaine, le réseau SNCF était déjà criblé de grèves : lundi sur le TGV Nord, en Normandie, la ligne H en région parisienne et les aiguilleurs de Nouvelle-Aquitaine ; lundi et mardi sur les TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes ; mardi dans les Pays de la Loire. D'autres préavis ont été déposés pour les contrôleurs et agents d'escale des TGV Sud-Ouest, les contrôleurs d'Occitanie ou encore les TER de Nouvelle-Aquitaine.