Grève SNCF : un trafic perturbé attendu pour mercredi

Un mouvement de grève est attendu à partir de ce soir 19h et jusqu'à jeudi 8h sur tout le réseau SNCF. Il s'annonce très suivi car les quatre organisations syndicales appellent les agents à débrayer. Les cheminots réclament notamment une augmentation des salaires pour faire face à l'inflation.

En Ile de France, la mobilisation aura des répercussions sur quasiment toutes les lignes de Transilien. Seule la ligne K circulera normalement ainsi que le RER A et le tram T11.

Les lignes H et P seront les plus touchées avec un train sur trois. Il faudra prévoir un train sur deux sur les lignes J, L, N, R et U ainsi que pour les RER B, C, D et E. Pour la ligne T4, un tramway passera toutes les 15 minutes.