Grève sur la réforme des retraites : à quoi faut-il s'attendre jeudi dans le Loiret ?

Très peu d'écoles du Loiret seront totalement épargnées par la journée de grève de jeudi. Les projections du principal syndicat enseignant, le Snuipp, indique que 60% des enseignants du premier degré ont prévu de se mobiliser. Il faut ajouter le périscolaire. A Orléans, par exemple , 11 écoles seulement sur 67 disent pouvoir assurer la cantine. Le transport scolaire lui aussi sera perturbé : des lignes seront supprimées dit déjà le Conseil Régional du Centre-Val de Loire. Mais, l'autorité organisatrice des transports scolaires n'a pas encore le détail. Il sera communiqué aux parents dans la journée de mercredi par SMS et sur le site Rémi .

Sur la métropole d'Orléans, le réseau TAO ne sera assuré qu'à 50%. Keolis, le gestionnaire, a choisi de privilégier les lignes scolaires. Pour le reste, ce sera 1 tramway sur 2 donc un toutes les 15 minutes et 1 bus sur 2. Il n'y aura pas de navette en centre ville et en bords de Loire. A la SNCF, la situation s'annonce très degradée avec 1 TER sur 10 en moyenne en France et aucun Intercités. Cela donne une idée des difficultés à prévoir jeudi par exemple sur la ligne Paris-Orléans, On connaitra seulement mercredi à 17 h le détail des prévisions pour la région.

5 défilés jeudi matin dans le Loiret

Veillée d'arme chez les syndicats © Radio France - Patricia Pourrez

Côté mobilisation, 5 manifestations sont prévues jeudi matin dans le Loiret à Orléans, Montargis, Pithiviers, Gien et Beaugency. " On s'attend à voir des gens qui ne se mobilisent pas d'habitude" assure Pascal Sudre, le responsable de l'Union départementale de la CGT. Les autres syndicats confirment également avoir reçu beaucoup d'appels de salariés non syndiqués. "Particulièrement, dans le privé, où les gens nous demandent comment faire grève" assure Jessica Gouineau, secrétaire régional de l'UNSA. " Il y a quelque chose d'épidermique avec cette réforme. Ca touche à la vie des salariés, à leur quotidien". Caroline Blot, pour la CFDT, a elle été sollicitée par des collègues du Auchan de Saint-Jean-de-la Ruelle. " Des gens tous les âges, qui ne viennent même pas quand ça concerne la boite, envisagent de se mobiliser. On sent qu'il se passe quelque chose."