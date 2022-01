Grève sur le réseau de bus Transdev : "On n'a plus de vie, on n'a plus rien" dénonce le syndicat FO

Pas facile de prendre un bus Transdev ce mardi encore. Les perturbations liées au mouvement de grève débuté par le syndicat Force Ouvrière se poursuivent. Toutes les lignes Transdev sont à l'arrêt et des lignes scolaires exploitées par le réseaux sont également impactées. Les secteurs concernées sont Aix, Lambesc, Coudoux, Luynes, Gardanne...

Seul le syndicat Force Ouvrière a appelé à la grève à ce jour, 20% du personnel est donc mobilisé pour demander des hausses de salaires et de meilleures conditions de travail. A ce jour les discussions sont au point mort, le syndicat demande une hausse de salaires de 9%, la direction propose 2%. Le salaire de base aujourd'hui est à 11,04 euros (taux horaire), soit 1.600 euros bruts.

"Notre salaire est très bas contrairement à nos concurrents qui ont un salaire de 12 euros de l'heure. La proposition de la direction est ridicule. Nous, ça ne nous suffit pas." - Abdouljalil Rahmani, délégué syndical FO

Le syndicat n'entend pas revenir sur ses revendications, il dénonce aussi des conditions de travail qui se dégradent : "La précarité, les conditions de travail et les plannings qui sont donnés aux salariés jusqu'à six heures avant la prise de service. C'est plus une vie, on n'a plus de vie."

Une nouvelle réunion avec la direction est prévue ce mercredi. Mais Force Ouvrière prévient : "On ne lâchera rien, on restera mobilisé jusqu'à obtenir gain de cause."