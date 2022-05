Grenoble : les travailleurs de l'ombre du réseau de transport M'Tag poursuivent leur mouvement

Les agents de maintenance du réseau de transports de l'agglomération grenobloise ont entamé leur mouvement lundi. Plus aucun véhicule n'est réparé. Ceux qui sont en panne ne sortent donc plus des ateliers. Cette grève met le projecteur sur ces métiers de l'ombre au sein de M'Tag.

Dans les vastes ateliers d'Eybens, quelques rames de tramway patientent en ligne. Mais personne pour les réparer. L'immense hangar est désert. Les agents de maintenance - mécaniciens, carrossiers, peintres, techniciens, etc. - sont à l'extérieur, rassemblés autour d'un piquet de grève où flottent les drapeaux des syndicats.

Les ateliers d'Eybens... © Radio France - Lionel Cariou

"Plus la grève va durer dans le temps, plus les véhicules seront indisponibles", explique Fernando Martins, responsable de Force Ouvrière. Car si les usagers connaissent peu ces travailleurs de l'ombre, leur rôle est essentiel. "Entre l'usure, le vandalisme, les accidents, et les maintenances préventives, il y a du boulot tout le temps" confirme Clément. Ce carrossier-peintre a 15 ans de boutique, dit aimer son travail, mais regrette le manque de reconnaissance. "Aussi bien financièrement que humainement", abonde Floriane, cheffe d'équipe.

Elle voit les conditions de travail de ses collègues en pâtir : "On manque de personnel, on n'arrive pas à recruter, du coup ça se répercute sur les personnes qui sont aujourd'hui en poste, avec des congés qu'on doit refuser". "Dans les métiers techniques, les salaires ont évolué à l'extérieur, explique Corentin, électro-mécanicien. Mais aujourd'hui à M'Tag on se sent sur le carreau et on demande la reconnaissance du métier."

Difficultés de recrutement

"On a un déséquilibre par rapport au marché de l'emploi, constate Georges Garcia, délégué FO. De nombreux techniciens sont partis, ils avaient de 5 à 25 ans d'ancienneté parce que le salaire est meilleur ailleurs." La grève entamée ce lundi dans les ateliers à Eybens, Sassenage et Gières, porte donc sur les salaires et les conditions de travail, jugées peu attractives. Environ 200 personnes travaillent à la maintenance du réseau et des véhicules. Le parc M'Tag compte une centaine de rames de tramway et plus de 300 bus.