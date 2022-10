Grève sur le réseau Le Met ce vendredi : voici les prévisions de trafic

On connait les prévisions de trafic pour la journée de vendredi, sur le réseau de bus Le Met' dans l'agglomération messine. Sur les prinicpales lignes, Mettis et Lianes, comptez 75% du service de 7 heures à 20 heures, mais seulement un bus sur deux en dehors de ces horaires. La moitié du service seulement sera assurée aussi sur les lignes Citéis C11, C13 et C15. Aucune navette N81 et N83 ne circulera de la journée.

En revanche, aucune perturbation n'est prévue sur les lignes scolaires, les Citéis C12, C14, C16 et C17. Les lignes Proxis rouleront normalement, ainsi que la plupart des navettes.

Vous retrouverez tous les horaires des différentes lignes sur le site du Met' .

Dégradation des conditions de travail

Les syndicats Sud et CGT ont déposé ce préavis pour dénoncer la dégradation des conditions de travail des chauffeurs, qui s'est accélérée ces derniers mois . Les effectifs ont progressivement baissé, alors que l'activité du réseau, elle, a été amplifiée. "L’impossibilité de prendre des jours de congés et de repos, couplée à la réalisation d’heures supplémentaires afin de remplacer les collègues absents, entraînent fatigue, frustration et démotivation chez les salariés", expliquent-ils dans un communiqué.

A plusieurs reprises déjà, le service des bus a été réduit, pour pallier le manque de conducteurs. Selon les syndicats, cela se produit encore à l'heure actuelle, où une vingtaine de trajets en moyenne ne sont pas effectués chaque jour.