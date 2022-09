Grève sur les TER en Occitanie - Jean-Luc Gibelin : "Nous avons déjà appliqué toutes les pénalités prévues"

Les perturbations sur le trafic TER en Occitanie se poursuivent. Le mouvement de grève a débuté il y a presque une semaine -mardi dernier, 18h-à l'appel de la CGT. Une centaine de grévistes se sont rassemblés ce lundi à Narbonne pour dénoncer le manque de moyens et les conditions de travail. Les usagers doivent, eux, s'adapter entre trains supprimés, cars de substitution et trains bondés. Des trains supprimés, des plans de transports diffusés la veille mais inexacts selon les usagers. On est loin des objectifs de fiabilité, ponctualité et qualité d’information du public que la Région demande à la SNCF. Jean Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie en charge des transports, gardois et défenseur du train et du TER particulièrement, était l'invité du 18h de France Bleui Gard Lozère ce lundi.

"Il y a la question du conflit. Il y a la question de l'offre donnée depuis la rentrée, explique Jean-Luc Gibelin. Il y a eu un certain nombre de journées qui étaient correctes, et il y a un certaine nombre de journées qui ne l'étaient pas en-dehors du conflit ; et c'est un vrai problème de préoccupation vis-à-vis de la direction régionale de la SNCF". Le vice-président de la Région Occitanie ajoute : "Nous leur avons dit. Nous avons déjà appliqué toutes les pénalités prévues dans la convention, parce qu'il y a eu des sous-capacités tout à fait manifestes, en particulier sur la liaison entre Nîmes et Alès, et c'est pour nous un vrai problème par rapport à ce qui nous lie dans la convention actuelle".

Quid des abonnements Fréquencio, Avantagio ? "Bien évidemment nous avons demandé à la direction régionale qu'il y ait un geste qui soit fait. Et nous maintenons cette demande au-delà de ce que nous serons amenés à faire comme tous les ans, quand l'année sera terminée".

"C'est clairement une question interne au groupe (SNCF) et c'est au groupe à gérer cette situation" Jean Luc Gibelin, vice-président de la région Occitanie en charge des transports

De son côté, la direction régionale de la SNCF, que FB Gard Lozère a contactée, ne souhait pas s'exprimer pour le moment, mais elle pourrait faire des annonces le 7 octobre prochain