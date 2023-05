Grève surprise des conseillers de la CPAM du Calvados : ils dénoncent un appauvrissement du service public

Ils ont voulu surprendre tout le monde, direction et usagers afin d'exprimer leur "ras-le-bol général " face à ce qu'ils estiment être des restrictions d'accueils sur l'ensemble du département. Les conseillers de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie estiment que le service public est moins bien adapté à la demande du fait d'une offre accueil physique réduite, voire inexistante par endroit.

ⓘ Publicité

" On est de plus en plus découragés" explique Carole Josse, conseillère CPAM

"Le coeur de notre mission c'est la relation et elle disparait de plus en plus" , explique Carole Josse porte-parole du mouvement de grève . Des conseillères et conseillers CPAM qui estiment ne plus pouvoir répondre correctement à toutes les demandes. D'autant expliquent-ils que "de nombreux usagers en situation fragile ou âgés sont dans l'incapacité d'effectuer leurs démarches en ligne sur leur compte Améli ou même de prendre rendez-vous. Certains ne comprennent pas les consignes et c'est à nous de les aider et de régler leur problème autant que possible"** insiste un conseiller.

Manifestante devant la CPAM © Radio France - Carole LOUIS

Parmi leurs craintes celle d'une réduction d'ouverture de l'antenne caennaise de la rue du 11 Novembre.

Il y a un grand désarroi tous les jours on rencontre des gens qui n'ont plus d'agences sur leur territoire à Vire, Bayeux, Dives ou Honfleur auparavant ouvertes du lundi au vendredi et aujourd'hui seulement deux ou trois jours par semaine et souvent sur rendez-vous.

Ce mardi ils ont donc expliqué les raisons de leur colère aux nombreux usagers surpris de voir les portes de l'accueil du siège de la Caisse Primaire fermées .

Une usagère face à une conseillère en grève à la CPAM du Calvados à Caen © Radio France - Carole LOUIS

Ce mouvement est une surprise, l'offre de service de la CPAM du Calvados n'est absolument pas remise en Cause

Du côté de la direction de la CPAM, Nicole Cabrol, la directrice s'étonne de cette grève spontanée d'autant explique la directrice que "l'on partage avec nos conseillers l'ambition de rendre un service de qualité. On est en vigilance sur la satisfaction de notre public quelques soient les modalités de contact: physique téléphonique ou offre digitalisée."

Nicole Cabrol qui précise que des enquêtes de satisfaction positionnent plutôt bien la caisse du Calvados. Dans ce département 1700 assurés sont reçus chaque semaine , 450 sur rendez-vous, dont 300 en physique. Le département du Calvados serait même l'un des mieux couverts en terme d'accueil physique par l'assurance maladie, avec 14 points d'accueil aujourd'hui dont cinq sites en rendez-vous et aux flux dont deux à Caen et un à Hérouville-Saint-Clair, répond la directrice qui assure qu' aucun projet de fermeture n'est prévu concernant le site caennais de la rue du 11 Novembre, même si des réflexions sont en cours.

"Nous ne sommes pas fermés à la reprise de permanences ou de temps de présence en certains endroits si besoin", conclue Nicole Cabrol.