Après les manifestations jeudi, la CGT a d'ores et déjà appelé à une nouvelle journée nationale de mobilisation interprofessionnelle le 19 avril prochain. Les autres syndicats n'ont pas encore tranché.

Après la mobilisation de ce jeudi 22 mars qui a réuni à Paris 47.800 manifestants (34 700 fonctionnaires et 13 100 cheminots) et 323.000 personnes en France selon le ministère de l'Intérieur, 500.000 d'après la CGT, le syndicat appelle à une nouvelle mobilisation nationale le jeudi 19 avril.

Dans un communiqué, la CGT a déclaré : "Le gouvernement poursuit sa politique de régression sociale. Il continue notamment à supprimer des milliers de postes dans la fonction publique, à privatiser les entreprises publiques, à mépriser les salariés et les retraités par l’abaissement généralisé de leurs salaires et de leurs pensions."

Et de poursuivre : "Sourd aux propositions du monde du travail, le gouvernement fait le choix de la confrontation sociale". La CGT appelle donc à une nouvelle "journée nationale de mobilisation interprofessionnelle le 19 avril prochain".

FO et la CFDT n'ont pas encore décidé

Invité de franceinfo ce vendredi matin, le secrétaire général de Force ouvrière (FO) Jean-Claude Mailly s'est montré étonné : "Vous me l'apprenez". Et de préciser : "Pour décider d'une journée, il faut qu'on en discute avant, donc ce n'est pas une organisation qui décide pour tout le monde".

Pour la CFDT, il ne faut pas mélanger les luttes, au risque d'une "confusion". Rémi Aufrère-Privel, secrétaire général adjoint de la CFDT-Cheminots, a assuré que, c'est "la position de la CGT, la nôtre ce n'est pas celle-ci. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rester unis dans le combat social qui guide aujourd'hui les cheminots."

Autre mobilisation prévue le 3 avril

Autre mobilisation prévue, celle des fédérations CGT des Services publics et des Transports qui appellent à la grève reconductible à compter du 3 avril dans le secteur du ramassage et du traitement des ordures et déchets, notamment à Paris.

Pour rappel, les syndicats de cheminots ont déposé un prévis de grève de deux jours sur cinq du 3 avril au 28 juin contre la réforme ferroviaire.