Grève aux urgences de Purpan à Toulouse, le SAMU 31 est pris d'assaut

Conséquence de la grève des urgences à l'hôpital Purpan de Toulouse et d'une situation de plus en plus tendue, le SAMU 31 atteint les 10.000 appels par jour. Le service a accepté de nous ouvrir ses portes.

Cinquième lundi de grève aux urgences de l'hôpital Purpan à Toulouse. Seules les urgences vitales sont prises en charge jusqu'à mardi matin 8h. Le mouvement vise à demander plus de moyens. La direction a proposé 16 postes supplémentaires pour les urgences de Purpan (plus 9 aux urgences de Rangueil et 6 aux urgences psychiatriques). Mais ça ne satisfait pas le personnel en grève. Et le mouvement dure.

Conséquence, le SAMU a moins de solutions pour orienter les patients, et beaucoup plus d'appels. Pour avoir une idée, le SAMU 31 a accepté d'ouvrir ses portes à France Bleu Occitanie. Le plateau téléphonique est installé sur le site de l'hôpital Purpan. A l'intérieur, c'est une grande pièce, calme, avec une quinzaine de professionnels en blanc devant leurs ordinateurs, oreillette et micro à la bouche. Le téléphone sonne sans cesse et la grève des urgences complique la donne pour trouver une prise en charge aux patients.

Nous sommes assis à côté du médecin urgentistes Jean-Michel Berthommier. Il nous explique. "En ce moment, on a encore plus d'appels. Avec l'aide des assistants de régulation médicale, on tente d'établir un diagnostic. On contacte quand on y arrive le médecin généraliste du malade. Et on tranche. On peut envoyer une équipe sans forcément faire venir la personne à l'hôpital. Mais parfois, on n'a pas le choix. Même si on manque de moyens, de lits. Après dix heures de travail, on est content de retirer le casque."

20% d'appels en plus sur un an

Il faut savoir que le SAMU 31 reçoit près de 1.000 appels par jour. Un chiffre en hausse de 20% sur un an. Rien que dimanche dernier, 400 ambulances ont été dépêchées sur la journée. Cette situation augmente aussi le délai d'attente des usagers qui appellent le 15. Ce qui est problématique, explique le Professeur Vincent Bounes, chef de service du SAMU 31.

"Pour certains patients, le délai peut atteindre plusieurs dizaines de minutes, ce qui est parfois très long quand on a un patient dans une ambulance qui n'est pas toujours dans un état optimal. Clairement, à l'heure actuelle, rallonger ces délais, c'est jamais bon pour les patients. Ni d'attendre les ambulances avant la prise en charge. Cette situation crée aussi une surcharge de travail. Le stress et la fatigue sont aussi des facteurs d'erreurs."

Les équipes font attention en renforçant un peu les pauses, et en essayant de tourner un peu plus. "Mais _on n'est pas à l'abri d'augmenter notre taux d'erreur lié à cette surcharge de travail_. C'est même une crainte qui est tout à fait avérée," reconnait Vincent Bounes.