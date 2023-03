Grèves : à quoi faut-il s'attendre ce jeudi en Seine-Maritime et dans l'Eure

La réforme des retraites a été adoptée, après l'échec des deux motions de censure visant le gouvernement, à l'Assemblée nationale. La mobilisation ne s'arrête pas et l'intersyndicale appelle ce jeudi 23 mars à une nouvelle journée de manifestations. Le point sur ce qui est prévu en Seine-Maritime et dans l'Eure.

Les manifestations

Rouen : 10h, sur le cours Clémenceau

Le Havre : 10h, à la Maison des syndicats Franklin

Dieppe : 10h30, sur la place Pierre-Sémard

Évreux : 12h, sur le rond-point de l'hypermarché Cora jusqu'à 14h

Fécamp : 14h30, à l'Espace Henri-Dunant

Pont-Audemer : 10h, sur la place du Général de Gaulle

Vernon : 10h, sur le pont Clémenceau

Gisors : 10h, place de l'Hôtel de Ville

Elbeuf : 17h, place de la Mairie

Lillebonne : 14h30, esplanade de la Mairie

Blangy-sur-Bresle : 10h, en centre-ville

Eu : 15h, place Guillaume-le-Conquérant

Il n'y aura pas de mobilisation particulière à Paluel et à Penly. Les grévistes se rendront à la manifestation à Dieppe.

Le trafic ferroviaire

Il n'y aura que deux allers-retours entre Paris et Le Havre ce jeudi à cause des grèves à la SNCF. Six allers-retours entre Rouen et Paris. Deux allers-retours entre Evreux et Paris. Trois allers-retours entre Rouen et Dieppe. Deux allers-retours entre Rouen et Caen, mais en bus.

Pour aller du Havre à Paris ce jeudi : 6h30 - 14h08

Pour aller de Paris au Havre : 10h40 - 17h40

Pour aller de Paris à Rouen : 8h40 - 10h11 - 10h40 - 17h40 - 17h49 - 18h11

Pour aller de Rouen à Paris : 6h39 - 7h24 - 7h39 - 13h16 - 15h01 - 16h17

Pour aller d'Evreux à Paris : 7h11 - 8h52

Pour aller de Paris à Evreux : 16h59 - 18h08

Les transports publics

A Rouen, le réseau Astuce prévoit 80% du trafic Métro, seulement de 6h à 20h. 70% du trafic sur les lignes TEOR, seulement de 6h30 à 10h30, et 50% du trafic sur les lignes FAST, seulement de 6h30 à 19h30.

Au Havre, les lignes 10, 11, 14, 16, 30, 31, 40, 41, 50, 60, 70, 71, 80, 90, 91, ESAT et le funiculaire ne circulent pas. Les A/B, 1, C2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17 et 22 seront perturbées.

A Evreux, le réseau sera interrompu dans son ensemble de 12h00 à 16h30. Une reprise de la circulation des bus est prévue de 16h30 à18h00 mais ne desservira pas le centre-ville.

Les raffineries

La grève est reconduite une nouvelle journée à la raffinerie Esso Exxon Mobil à Port-Jérôme-sur-Seine. Décision prise ce mercredi à 14 heures par les salariés, annonce la CGT, qui précise que "l'allocution d'Emmanuel Macron nous a confirmé que nous devons continuer le combat, si nous perdons cette bataille des retraites nous perdrons tout sur le reste avec la loi travail en préparation". Elle se traduit par un arrêt des expéditions, mais pas de la production qui reste réduite.

De son côté la direction d'Esso Exxon Mobil, confirme entre 15 et 30% de grévistes par quarts depuis la reprise du mouvement samedi dernier. La situation est "tendue", précise-t-elle en raison de la grève à la CIM, le dépôt pétrolier du port du Havre, qui a interrompu ses livraisons de pétrole brut depuis la semaine dernière et jusqu'à jeudi soir.

A la raffinerie Total Energies de Gonfreville-l'Orcher sur la zone industrielle du Havre, les unités sont toutes à l'arrêt. Le mouvement de grève se poursuit jusqu'à vendredi, 13 heures.

Le ramassage des déchets

Il n'y a toujours pas de ramassage des ordures au Havre, pour le quinzième jour de suite. Les camions-bennes restent bloqués par des piquets de grève à chaque entrée du dépôt de la communauté urbaine Le Havre Seine-Métropole.

A Rouen, le blocage continue au SMEDAR, le centre de tri des déchets de la métropole, la collecte des déchets reste impossible pour le deuxième jour consécutif.

Les déchetteries

Le fonctionnement des déchetteries de la communauté de communes Caux Seine agglo est perturbé.

Les déchetteries de Port-Jérôme-sur-Seine et de Lillebonne seront fermées ce jeudi. Seule celle de Bolbec fonctionnera à effectif réduit