Grèves : à quoi s'attendre ce jeudi dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Onzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 6 avril. Alors que le texte est désormais entre les mains du conseil constitutionnel, l'intersyndicale appelle de nouveau à descendre dans la rue.

Une mobilisation marquée par des grèves, notamment dans les transports.

1 TER sur 2 dans les Hauts-de-France

Dans les Hauts-de-France, la SNCF prévoit de faire rouler 1 TER sur 2, et 3 TGV sur 4 sur l'axe Nord.

Du côté des transports en commun, dans la métropole lilloise, le métro et le tramway circuleront normalement. En revanche le réseau de bus sera perturbé, une quinzaine de lignes subiront des déviations et des perturbations.

Pour le réseau Tadao, dans le secteur de Lens et Béthune, la majorité des bus scolaires ne circulera pas et une vingtaine de lignes fonctionnera au ralenti.

Des perturbations attendues dans les écoles

La loi sur le service minimum d'accueil dans les établissements scolaires impose la mise en place d'un service d'accueil dès lors qu'il y a plus de 25 % d'enseignants en grève dans l'école. Ce sera donc le cas à Arras, dans les écoles Alphonse Daudet, Val de Scarpe et Oscar Cléret. A Boulogne-sur-mer, la cantine qui ne pourra pas être assurée dans les écoles Alphonse Daudet et Jules Ferry.

A Hellemmes, à cause de la cyberattaque qui touche la ville de Lille , les écoles ne peuvent pas communiquer par mail ou SMS les perturbations aux parents d'élèves. Cinq écoles vont connaître des perturbations : les écoles Jaurès, Jenner, Dombrowski, Herriot et Rostand. Dans ces établissements, l'accueil périscolaire ne sera pas assuré.

Des manifestations partout dans la région

Par ailleurs, plusieurs manifestations sont prévues dans la région. Dans la matinée, plusieurs rassemblements auront lieu, notamment à Valenciennes dès 10 heures depuis la Place d'Armes, ou à Boulogne-sur-mer à partir de 9 heures 30, devant la mairie.

La principale mobilisation a lieu à Lille. Le cortège s'élancera de la Porte de Paris dès 14 heures 30.