Grèves : à quoi s'attendre ce jeudi dans le Nord-Pas-de-Calais ?

40 % des TER sont maintenus et 85 % des TERGV.

La CGT, Solidaires et la FSU appellent à une journée de grève et de manifestations ce jeudi pour le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites.

40 % des TER maintenus

Plus d'un TER sur deux sera supprimé ce jeudi dans le Nord-Pas-de-Calais. 85 % des TERGV sont maintenus et le trafic sera quasi normal sur dans les TGV.

Les transports en commun seront perturbés à Arras, sur le réseau Artis. Les lignes 8 et 10, Ma Citadine et les circuits scolaires C3, C4W, C6, C9, C19, C23 ne circuleront pas, d'autres accumuleront du retard. Il est conseillé de vérifier les horaires en ligne. Les lignes rurales ne sont pas concernées. En revanche, ça roule normalement sur le réseau Ilévia dans la métropole lilloise mais aussi à Lens, Dunkerque, Valenciennes, Calais, et sur la totalité du réseau Arc-en-Ciel.

15 % des professeurs des écoles nordistes en grève selon la FSU

Le rectorat de l'académie de Lille ne communique aucun chiffre sur le suivi de la grève. Selon les prévisions du syndicat FSU, 15 % des professeurs des écoles du Nord seront en grève ce jeudi.

La loi sur le service minimum d'accueil dans les établissements scolaires impose la mise en place d'un service d'accueil dès lors qu'il y a plus de 25 % d'enseignants en grève dans l'école. Ce service minimum d'accueil permettra d'assurer les repas dans certaines écoles où les cantines seront fermées, comme à Lens où deux cantines sur dix ne serviront pas. A Calais, l'accueil se fera au centre Coluche. A Hazebrouck, deux centres d'accueil ouvriront pour les trois écoles fermées.

A Douai, il n'y aura pas de cantines dans les écoles Jean Monnet, Jules Mousseron, Marie Curie, Capucines, Robert Mohen et Tour des Dames. Un service minimum d'accueil est en revanche mis en place dans les école George Sand, Capucines, Jeanne Georg Robert Mohen et Fontellaye.

Des manifestations dans sept villes

Des cortèges vont fleurir un peu partout dans la région à l'appel de l'intersyndicale : à 9 heures devant la mairie de Calais, 9h30 devant la bourse du travail à Boulogne-sur-Mer, 10 heures devant la gare SNCF d'Arras, 10 heures place d'Armes à Valenciennes puis dans l'après-midi à 14h30 à Dunkerque, place de la gare et 14h30 pour la manifestation régionale à Lille depuis la Porte de Paris.