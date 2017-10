Mobilisation contre la réforme du code du travail : les perturbations à prévoir en Provence ce jeudi

Les syndicats CGT et Solidaires appellent, ce jeudi 19 octobre, à une quatrième journée nationale de mobilisation contre les ordonnances Macron et la réforme du Code du travail. L'appel à la grève devrait notamment perturber les transports et les écoles.

Moins de 10 jours après les manifestations contre la réforme du code du travail, deux syndicats appellent à redescendre dans la rue.

Les transports en commun seront perturbés par les grèves.

Du côté des trains, le trafic des TGV devrait être normal, mais pour les Intercités, la SNCF ne prévoit que 3 trains sur 5 en circulation.

Les TER subiront également des perturbations :

Nice-Tende : 4 trains sur 5

Marseille-Nice : 3 trains sur 5

Marseille-Toulon-Les Arcs : 1 train sur 2

Les Arcs-Grasse-Cannes-Nice-Vintimille : 2 trains sur 5

Marseille-Aix-en-Provence-Pertuis : 7 trains sur 10

Marseille-Miramas via la Côte Bleue : 4 trains sur 5

Marseille-Miramas-Avignon-Orange : 1 train sur 3

Avignon-Carpentras : 1 train sur 2

Marseille-Veynes-Briançon : service quasi normal

Marseille-Lyon : service normal

Avignon-Lyon : service normal

Grenoble-Gap-Briançon : autocars de substitution en raison de travaux

Valence-Gap-Briançon : autocars de substitution en raison de travaux

Cantines parfois fermées

Dans les écoles, les personnels municipaux pourraient également se mettre en grève, ce qui devrait limiter les services périscolaires. A Marseille, un service minumum est mis en place par la mairie des 6 et 8èmes arrondissements de Marseille. Deux centres municipaux d’animation sont réquisitionnés : Saint-Anne et Castellane. À la Seyne-sur-Mer (Var), toutes les cantines seront fermées. À Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), près de 30% des cantines seront touchées (la liste complète est à retrouver sur le site de la ville).

Une autre grève vendredi dans les transports régionaux

Apres cette journée de mobilisation, une autre grève est prévue dans les transports régionaux. A Marseille, llle touchera fortement le trafic du réseau entier de la RTM. La régie des transports marseillais doit communiquer dans les prochaines heures le détail des perturbations.