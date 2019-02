Grèves ce mardi : peu de perturbations annoncées dans le Calvados et l’Orne

Calvados, France

Ce 5 février se veut un test social pour plusieurs syndicats (CGT, Solidaires et des organisations de FO) et partis de gauche (NPA, PCF et France insoumise). Des manifestations seront organisées dans toute la France pour une réclamer une augmentation générale des salaires, des retraites et des minimas sociaux. Cette journée permettra de mesurer la mobilisation des Français sur le thème du pouvoir d’achat, deux mois et demi après la naissance du mouvement des Gilets Jaunes.

Des préavis de grèves ont été déposés notamment dans la fonction publique. Ce qui risque d’entraîner des perturbations dans certains services hospitaliers ou à l’Education nationale. « La FSU appelle les enseignants à soutenir la grève et à se joindre aux manifestations » confirme Mario Bardot, secrétaire académique du SNES. Comme le veut la loi la ville de Caen propose un service minimum d’accueil dans quatre écoles où le taux de grévistes est supérieur à 25 % École primaire Bosnières et Léopold Sédar Senghor (les parents devront fournir un pique-nique car il n’y aura pas de service de restauration) et École primaire Louis Le Châtelier et Michel Trégore (service de restauration maintenu). Dans les autres établissements où les grévistes représenteront moins de 25% des enseignants, les enfants seront répartis dans différentes classes.

Dans les transports, la SNCF annonce un service normal en Normandie, comme le réseau Twisto dans l’agglomération caennaise où seuls 10 salariés ont annoncé leur intention de cesser le travail. Des Gilets Jaunes participeront probablement aux manifestations alors que certains de leurs leaders appellent à engager une grève générale illimitée. Une option pour l’instant écartée par la CGT : « Nous appelons à une action franche de 24 heures » souligne Franck Mérouze, secrétaire commerce et service. « Ensuite si le mouvement monte en puissance et les salariés expriment ce besoin de grève illimitée, la CGT sera bien entendu présente ! » confie ce leader local du syndicat.