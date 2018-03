Toulouse, France

Une galerie bien plus vide que d'ordinaire pour un weekend de Pâques. La mobilisation nationale des syndicats de l'enseigne Carrefour n'épargne pas Toulouse. A la mi-journée, ce samedi, 450 magasins étaient touchés et 20.000 salariés (sur 115.000) étaient en grève, d'après les syndicats. C'était notamment le cas au Carrefour Market de Tournefeuille, au Carrefour de Portet sur Garonne, Labège ou encore au Carrefour Purpan dont les accès ont été complètement bloquées toute la matinée. Mais la grève a aussi touchée les entrepôts du groupe, comme à Colomiers et Plaisance du Touch.

Inquiétudes autour du plan Bompard

Une grève générale pour protester contre le plan de leur nouveau président Alexandre Bompard, qui a notamment annoncé la suppression de 2.400 emplois au sein de groupe. Mais aussi la fermeture de 273 magasins comme le Carrefour Contact de Plaisance du Touch en Haute-Garonne. L'humiliation pour beaucoup de salariés grévistes c'est la baisse de la prime de participation. Elle est passée, en un an, de 610 à 57 euros dénonce Sabine Barbier, élue CGT. "Les actionnaire vont se partager 300 millions d'euros et on nous demande de faire sur cette prime parce que les objectif de chiffres d'affaires n'ont pas été atteint. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase".

Autre problème souligné par les syndicat : la location gérance, explique Patricia Becque représentante Force Ouvrière. "C'est le démentellement du groupe. Du coup on perd tous les avantages d'appartenir à un groupe. La mutuelle, la prévoyance, 10% sur nos courses, sans même être des privilégiés nous avions ces avantages, tout ça va disparaître".

Un message aux clients

Sur le parking, les salariés en grève porte voix en main et sifflets en bouche font tout pour dissuader les clients. "Pensez à nous !, crie Christelle. Si vous voulez nous aider, ne passez plus aux caisses automatiques, ne vous servez plus des scanettes, ne pesez plus vos articles vous-même, tout cela ce sont des postes en moins et des licenciements". Des acheteurs qui, dans la majorité, soutiennent les grévistes. "Ils défendent leur droit sans gêner personne. Il faut prendre sur soi parce que demain ça peut être notre tour de manifester" détaille François, 32 ans.

Le mouvement pourrait entraîner, selon la SNEC CFE-CGC, "entre 40 et 50 millions d’euros" de perte de chiffre d’affaires. Si d'autres actions ne sont "pas exclues", "l'objectif est de revenir autour d'une table de négociations".