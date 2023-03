Grèves contre la réforme des retraites : la CPME de l'Isère craint des conséquences pour les entreprises

Les blocages et grèves contre la réforme des retraites se poursuivent dans de nombreux secteurs ce lundi 27 mars et devraient encore s'amplifier mardi 28, pour la dixième journée de mobilisation. Tout cela commence à avoir un impact sur l'activité économique. "Il y a moins de devis", constate sur France Bleu Isère, Jérôme Lopez, le président de la CPME Isère et PDG de l'entreprise Parolai Stil'eco à Villard-Bonnot.

"Il faut aller au bout de la réforme"

"Il faut aller au bout de la réforme je pense, maintenant on est un peu surpris par la méthode : on ne dialogue pas avant la réforme et on promet qu'on va dialoguer pour les prochaines, c'est un peu dommage", analyse Jérôme Lopez. Mercredi, dans un communiqué, la CPME avait déclaré que "le spectacle des troubles ou des blocages, en marge de manifestations responsables et pacifiques, inquiète les chefs d'entreprise qui craignent qu'une forme de désordre s'installe".

Le blocage de plusieurs raffineries de France provoque des pénuries d'essence et de diesel en stations-service : selon l'AFP, 15% des stations françaises manquent de l'un ou l'autre, et 7,65% des stations sont à sec.