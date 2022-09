Grève des agents de la Ville de Saint-Étienne : mouvement reconduit pour une semaine

Cinquième jour de grève des agents de la Ville de Saint-Étienne. Il s'agit pour le moment des cantonniers et des agents en charge du nettoyage des places de la Ville. Ils ont voté ce lundi la reconduction du mouvement pour une semaine. Ils demandent une meilleure organisation de leur temps de travail et la mise en retrait des personnes impliquées dans le scandale du chantage à la vidéo et notamment celle du maire Gaël Perdriau.

Des agents de la Ville de Saint-Étienne sont en grève depuis jeudi 15 septembre pour demander une meilleure organisation de leur temps de travail. © Radio France - Mathilde Errard

Et pour faire encore un peu plus pression sur la Ville, les grévistes ont aussi installé depuis jeudi dernier un piquet de grève devant l'entrée des camions de poubelles de la Ville de Saint-Étienne, au centre technique municipal de la Terrasse. Aucun véhicule ne peut rentrer ou sortir, alors forcément, les poubelles commencent à s'accumuler sur les trottoirs et au pied des immeubles, comme devant celui de Christine, près de la place Jean Jaurès : "On commence à être gêné en sortant du garage. Et les odeurs aussi..." ; ou devant chez Séverine, près de la Place Carnot : "On l'a remarqué depuis samedi. C'est quelqu'un qui nous sort les poubelles et qui les rentre après le ramassage. Mais là, elles traînent sur les trottoirs. On espère que ça ne va pas trop durer ...".

Les éboueurs n'ont pas pu passer dans les rues de Saint-Étienne depuis qu'un piquet de grève bloque depuis jeudi l'entrée du garage, au centre technique municipal. © Radio France - Mathilde Errard

Certains professionnels stéphanois espèrent aussi que la situation ne durera pas. À la crèche des Petites tortues, dans le centre de Saint-Étienne, les poubelles sont jetées tous les jours explique Sandrine, une des employées : "des couches, les repas du midi, les goûters. On devra tout mettre à côté des poubelles. On ne pourra pas garder ça dans les locaux pour des raisons d'hygiène." Au Bar de la Manu, place Carnot, Isabelle a pour le moment préféré rentrer ses poubelles pleines dans son local, mais, "j'espère que ça ne va pas durer. Ça va attirer des rats".

Mais tout le monde n'a pas de local et on le voit déjà, les poubelles débordent et commencent à s'aligner sur les trottoirs, au pied des immeubles du centre-ville et sur les places. Sur celle de Carnot par exemple, les sacs de déchets du marché de dimanche n'ont pas été ramassés.