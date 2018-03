Auxerre, France

Les perturbations les plus importantes sont sur les rails. C'est simple : il n'y a aucun TER en circulation ce jeudi. Ni sur la ligne Dijon-Laroche-Paris, ni sur Auxerre-Laroche ou les lignes du Morvan.

Les perturbations les plus importantes sont sur les rails

Ne comptez pas trop non plus sur des autocars de substitution, il n'y en a pas pour aller ou revenir de Paris. Les quelques cars entre le Morvan et Auxerre circulent eux comme d'habitude. Sachez que vous pouvez vous faire rembourser votre billet de TER, vous avez deux mois pour le faire.

En ce qui concerne les hôpitaux, les urgences seront assurées et il n'y aura aucun report d'hospitalisation, grâce à une partie du personnel assigné. Les hôpitaux de Sens et d'Auxerre garantissent que l'accueil des patients se fera dans les conditions habituelles. A Sens, il y avait eu 30% de grévistes lors du dernier mouvement de grève.

Un service d'accueil dans plusieurs dizaines d’écoles

Dans les établissements scolaires, la grève devrait être suivie surtout dans les écoles. Les maires de l'Yonne devront organiser un service minimum d'accueil dans plus de soixante écoles précise l'académie. Le mouvement devrait être moins suivi dans les collèges et les lycées, même si les lycéens ont prévu de s'associer au mouvement et de bloquer les lycées Fourier et Jacques Amyot à Auxerre dans l'après-midi.