Grèves du 18 octobre : quel impact en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges ?

Quel sera l'impact des différentes grèves ce mardi 18 octobre en Lorraine ? Plusieurs syndicats ont appelé à la mobilisation contre les atteintes au droit de grève et pour des augmentations de salaire, en plein mouvement dans les raffineries Total Energies.

Beaucoup de TER supprimés

En Lorraine, prenez vos précautions si vous devez emprunter un train régional TER. Ce sera particulièrement compliqué sur deux lignes importantes Nancy-Metz et Nancy-Epinal-Remiremont. Comptez un TER sur trois en direction de la Moselle. Ce sera pire entre Nancy et les Vosges avec un train sur cinq seulement. Il faudra compter sur un train sur cinq également entre Nancy et Lunéville. Sur les lignes TGV, la SNCF prévoit un trafic quasiment normal entre la Lorraine et Paris.

>>> Opération covoiturage solidaire avec France Bleu Sud Lorraine

Dans le Grand Nancy, il n'y aura pas de perturbations sur le réseau Stan à cause d'une grève des conducteurs mais de nombreuses lignes seront déviées et éviteront le centre-ville de Nancy pendant la manifestation de 13h30 à 17h30 environ.

Quelle mobilisation dans les établissements scolaires ?

Du coté des écoles, il y aura quelques difficultés à Nancy par exemple. Une seule école est fermée mais il n'y aura pas de cantine dans six écoles publiques sur les 44 de la ville. A Epinal, selon la mairie, il y aura quelques personnels en grève mais pas d'impact sur le maintien du service. Tout le monde devrait avoir classe et les cantines devraient fonctionner.

Le mouvement devrait être plus suivi dans les lycées professionnels. Leur mobilisation était prévue de longue date contre la réforme du gouvernement.