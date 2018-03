La journée d'action contre la réforme de la SNCF et pour la défense des services publics se concrétisera par deux manifestations ce jeudi matin en Loire-Atlantique. A Saint-Nazaire et à Nantes. Des perturbations sont attendues dans les écoles et les transports

Nantes, France

Les syndicats CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires appellent les agents de la fonction publique à une journée de grève et de manifestation ce jeudi. Une mobilisation pour défendre les services publics et le pouvoir d'achat, mais aussi contre la réforme de la SNCF. Un appel relayé par de nombreuses associations et partis politiques, du Nouveau Parti Anticapitaliste au PS en passant par la France Insoumise, le PCF et EELV. Deux manifestations sont prévues en Loire-Atlantique : à Saint-Nazaire (10h à la gare) et à Nantes (10h30 à la croisée des trams près de la place du Commerce). De son côté, la CFDT organise un rassemblement à 10h30 devant la Maison des syndicats à Nantes.

Des perturbations dans les écoles à Nantes et Saint-Nazaire

La grève a des conséquences sur la vie scolaire. De l'absence de cantine à la fermeture d'école. Le détail pour les écoles nantaises et nazairiennes.

Une cantine scolaire © Maxppp - Alexandre Marchi

Les lignes de bus et de trams modifiées pendant la manifestation à Nantes

Le réseau de transports de l'agglomération nantaise TAN sera perturbé. Plusieurs lignes de bus ne desserviront pas le centre-ville entre 9h30 et 14h en raison de la manifestation. Pour les tramways, la ligne 1 sera interrompue entre les stations Médiathèque et Manufacture, la ligne 2 coupée entre 50 otages et Gare de Pont-Rousseau, la ligne 3 entre Bretagne et Hôtel Dieu. Les prévisions détaillées sur le site de la TAN.

Coupure des lignes de la TAN en centre-ville le 22 mars - TAN

Des trains moins nombreux

En raison de la grève de ses agents, la SNCF annonce un trafic très perturbé : 2 TGV sur 5; 1 Intercité sur 4, et 1 TER sur 2 circulent ce jeudi au niveau national. Dans les Pays de la Loire, comptez 2 TER sur 5 en moyenne.