Grèves : Haropa investit 6 millions d'euros pour relancer l'activité du port du Havre

Le Havre, France

La direction du port du Havre, Haropa, met six millions d'euros sur la table. Un accord exceptionnel a été signé ce lundi 2 mars pour relancer l'activité de la zone havraise, touchée par les grèves et les opérations "ports morts" en décembre et janvier.