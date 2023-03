Grèves : les stations-services franciliennes perturbées mais "pas de pénurie à ce jour"

Les deux départements les plus touchés en Ile-de-France sont les Yvelines et le Val-de-Marne avec près de 15% de stations qui manquent d'au moins un carburant.

En Ile-de-France, il y a quelques difficultés à la pompe à essence ce jeudi, comme dans le reste du pays, où il y a près de 15% des stations services en difficulté, c'est-à-dire où il manque au moins un carburant, d'après le site prix-carburants.gouv.fr . C'est lié à la grève dans les raffineries, pour protester contre la réforme des retraites. Celle de Gonfreville, en Seine-Maritime est toujours bloquée , les grévistes refusent d'ailleurs toujours les réquisitions et c'est cette raffinerie qui alimente en grande partie la région francilienne.

Quelle est la situation en Ile-de-France ?

Actuellement, les départements des Yvelines et du Val-de-Marne sont les plus touchés, avec près de 15% de stations services qui manquent d'au moins un carburant. Il y en a près de 13% en Essonne et c'est une station sur dix à Paris.

"Nous n'avons absolument aucun problème avec le gazole donc le diesel. Aucune rupture. L'essentiel des ruptures concerne le sans-plomb 95 ou 98 mais pas sur toutes les stations", nous explique Nichade Piaraly, le président régional des stations services Mobilians en Ile-de-France.

Des ruptures pendant quelques heures, pas plus, selon Mobilians

Ce jeudi, par exemple, certaines stations en banlieue parisienne n'ont pas été livrées en sans-plomb alors que celles à Paris ont reçu tous les carburants. "On a quelques fois des fermetures d'une ou deux heures, ou d'une demi-journée. On ne peut pas l'exclure parce qu'il y a des retards en termes de sortie de camions. Mais on n'a pas de rupture complète pendant un, deux, trois jours, en tout cas, à ce jour", assure Nichade Piaraly qui se veut rassurant. Il n'y a "pas de pénurie".

Les départements franciliens sont encore très loin de la situation en Loire-Atlantique, le département le plus touché en France, avec plus d'une station sur deux en manque d'au moins un carburant.