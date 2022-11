Grèves pour des hausses de salaires : nouvelle journée de mobilisation en Moselle

Ce n'est pas le jeudi noir des précédentes mobilisations. Ce jeudi 10 novembre, seule la CGT appelle à des grèves et des manifestations pour réclamer des hausses de salaires face à l'inflation. Mais plusieurs secteurs connaissent des perturbations.

Salariés précaires

C'est le cas des cantines de la ville de Metz, où les agents se mobilisent depuis plusieurs mois pour améliorer leur traitement et leurs conditions de travail. Une adjointe pédagogique, qui encadre les agents des cantines, témoigne sur France Bleu Lorraine : "ils travaillent deux heures par jour et sont payés au nombre d'heures travaillées et donc ne touchent rien pour les vacances scolaires. Ce sont donc des salaires de 100 à 300 euros maximum par mois." Insuffisant pour vivre, ce qui oblige ces personnes à se trouver des compléments de revenus. "La mairie doit s'interroger sur la mise en place d'un véritable service périscolaire pour donner plus d'heures à ces agents" poursuit l'employée qui se félicite de la déprécarisation de 12 adjoints pédagogiques comme elle. "On se laisse le temps du mandat pour voir si il y a du changement, et on l'espère."

Salariés fatigués

Chez LIDL, les salariés voudraient bénéficier de la bonne santé de l'enseigne. Plusieurs salariés manifestaient devant l'entrepôt du groupe, tôt ce jeudi matin à Ogy-Montoy-Flanville. Parmi eux, Franck Ferjoux, délégué CGT, qui ne se satisfait d'un accord avec la direction sur une prime de 400 euros et réclame 3% de hausses de salaires, en raison "des conditions de travail en magasin, des absences non remplacées... Les agents souffrent" d'autant qu'ils doivent être polyvalents, à la fois en caisse et dans les rayons et alors que les magasins font toujours le plein de clients.

La CGT appelle à une manifestation ce jeudi, à partir de 13h45, au départ de la gare de Metz.