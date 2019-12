Grève SNCF : près de la moitié des TGV circuleront les 30 et 31 décembre, 35% le 1er janvier

Le trafic ferroviaire sera toujours très perturbé la semaine prochaine pour le Nouvel An. Les syndicats poursuivent leur grève contre la réforme des retraites. En moyenne, près de la moitié des TGV, "entre 45% et 50%", circuleront lundi 30 décembre et mardi 31 décembre. Un peu plus d'un tiers, 35%, des trains seront sur les rails 1er janvier et 50% le 2 janvier, a indiqué le groupe ferroviaire à l'AFP.

"Tous les trains réservables jusqu'au 2 janvier garantis"

"Tous les trains qui sont réservables jusqu'au 2 janvier sont garantis", a précisé Pierre Matuchet, directeur production de Voyages SNCF, assurant que tous les voyageurs ayant un billet jusqu'au 2 janvier ont été prévenus du maintien ou non de leur train.