Grippe aviaire : à Nueil-les-Aubiers, Galliance tourne de plus en plus au ralenti

Sur le site canard de Galliance à Nueil-les-Aubiers, dans le nord Deux-Sèvres, l'activité était déjà réduite à 40%, soit deux jours par semaine.Elle descend à 20% à partir de ce lundi, un jour par semaine donc. Faute d'approvisionnement à cause de la grippe aviaire, la production est fortement ralentie. Une crise violente. "C'est comme un mur en fait alors qu'on avançait plutôt dans un schéma d'un développement serein, assez constant", explique Jean-Marc Johannet, directeur général du pôle d'activité dinde et canard du groupe Galliance.

Chômage partiel et fin de mission pour les intérimaires

Conséquence de cette crise : du chômage partiel pour les 150 salariés en CDI du site. Des transferts ont parfois été trouvés. "60 salariés vont passer à l'établissement de produits élaborés, ça va leur permettre de garder leur salaire pendant la période", détaille le directeur général.

Il n'y a plus d'intérimaires. Sur les différents sites Galliance du nord Deux-Sèvres cela représente plus de 300 personnes. Et l'inquiétude c'est de pouvoir les retrouver une fois que l'activité redémarrera. "Ils n'ont pas d'attaches très fortes sur une région plutôt qu'une autre. Ils pourraient se déplacer pour retrouver du travail donc on cherche des solutions pour leur donner des raisons de rester. On travaille sur un dispositif dit de reconversion pour nous permettre de mobiliser des formations", indique Jean-Marc Johannet.

Dans l'inconnu

Le calendrier de sortie de crise reste inconnu. Le DG précise que "tant qu'il y a des cas, on ne peut pas dire quand nous pourrons à nouveau redémarrer. On est toujours en ce moment en interdiction de remplir de nouveau nos élevages". Un retour à la normale est potentiellement prévu pour la fin de l'année.

Une crise qui touche par ailleurs au-delà de Galliance. "Par exemple les transporteurs qui travaillent pour nous, les entreprises de nettoyage, de maintenance". Les investissements prévus dans les usines sont aussi reportés à plus tard.