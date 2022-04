Grippe aviaire en Dordogne : "Ca tord les tripes" confie un éleveur après l'abattage de ses oies

La ferme est bien plus calme. Les centaines d'oies ne s'agitent plus dans l'élevage de la famille Fouillade, à Saint-Genies, dans le Périgord noir. C'est le silence qui domine. Tout le cheptel a été abattu ce samedi 2 avril, à cause de plusieurs cas de grippe aviaire. 1.000 bêtes ont été tuées. "C'est plus que douloureux, ça tord les tripes", confie Lionel Fouillade, gérant de l'exploitation. En 42 ans d'existence, la ferme n'avait jamais vécu un tel traumatisme. Doudounes et bonnets sur la tête, Lionel et son père, Alain, ont les yeux cernés, assis à la table de leur cuisine. "La nuit a été blanche", confie le père, fondateur de la ferme, qui connait ça pour la première fois de sa vie, à 69 ans. "Voir des animaux, qui ont été choyés, crever sous nos yeux, c'est affreux, les images vont rester très longtemps", lâche-t-il dans un souffle.

1.000 oies abattues

Les éleveurs ont constaté en milieu de semaine une mortalité plus élevée que d'habitude sur des oisons d'un mois, jamais sortis du bâtiment. Ils ont procédé à des tests vendredi, ce qui a permis de confirmer la contaminations à la grippe aviaire. La famille a dû abattre toutes leurs oies, mêmes les bêtes saines. "On a dû le faire nous-mêmes, avec l'aide d'un seul vétérinaire", s'insurge Lionel Fouillade, encore marqué. L'exploitation peut avoir jusqu'à 3.000 oies en même temps dans les bâtiments, mais ils n'en avaient que 1.000 à ce moment là. Les éleveurs ne savent toujours pas la cause exacte de la contamination. Il pourrait s'agir d'une transmission aéroportée, à cause des fortes rafales de vents des derniers jours.

Ca va mettre en péril toute notre exploitation

1.000 oies ont été abattues, tous les bâtiments sont vides et désinfectés. © Radio France - Lise Roos-Weil

"Les bâtiments sont vides, on a tout désinfecté et fermé à clef, maintenant on attend la suite, on est dans l'incertitude", confie Alain Fouillade. Il est pour le moment difficile de chiffrer l'ampleur des pertes économiques. La ferme produit habituellement des conserves et vend des oies fraiches. Elle en produit autour de 5.000 par an. "On va perdre tous nos clients, comment les récupérer ? ça va mettre en péril toute notre exploitation, s'inquiète le père de famille. Et puis comment repartir ? Quand pourrons-nous recommencer à travailler ?" Les éleveurs espèrent maintenant recevoir des indemnités financières.

Ils s'inquiètent aussi des conséquences pour toute la filière et leurs collègues éleveurs. Les exploitations voisines vont devoir procéder à des abattages préventifs de leurs animaux sains. "On va obliger nos voisins à abattre leurs bêtes, ça nous tord les tripes, mais c'est indépendant de notre volonté", assure Alain, la tête baissée. Depuis tôt le matin, son téléphone n'arrête pas de sonner : des éleveurs, des voisins apportent leur soutien. A défaut du son des bêtes.