Grippe aviaire : des bandeaux noirs dans une vingtaine de communes du Gers et des Landes

Des éleveurs de canards ont posé des bandeaux noirs ce week-end sur les panneaux d'entrées d'une vingtaine de communes dans l'ouest du Gers, pour alerter sur leur situation.

C'est un "appel au secours", une manière d'alerter sur leur situation : des éleveurs de canards ont posé des bandeaux noirs sur les panneaux d'entrées d'une vingtaine de communes de l'ouest du Gers et de l'est des Landes ce week-end, toutes concernées par la campagne d'abattage préventif. Des affiches ont également été collées, avec les mentions "Village sinistré" et "Zone morte".

Des villages en deuil".

De tels bandeaux ont été posés sur les panneaux des communes de Nogaro, Le Houga, Saint-Germé, Barcelone du Gers, Hontanx ou Estang. "Tous les villages sont en deuil, ce sont des villages morts puisque l'économie locale est très handicapée", explique Jean-Pierre Dussans, éleveur qui fait partie du collectif des Canards en colère, à l'origine de cette action. Comme de nombreux éleveurs, ses canards ont tous été tués de manière préventive et il ne sait pas maintenant quelles indemnités il pourra toucher ni quand il pourra reprendre son activité.

Jean-Pierre Dussans, éleveur à Arblade-le-Haut et membre du collectif des Canards en colère © Radio France - Renaud Biondi-Maugey

Dans de nombreuses communes, les maires ont décidé de laisser en place ces bandeaux. "Je n'enverrai pas mon cantonnier pour les enlever, parce qu'il faut qu'il y ait une solidarité et tout le monde ici est solidaire", a déclaré Gérard Luflade, le maire de Mauléon-d'Armagnac, à France Bleu Gascogne.

Depuis janvier, après l'apparition de la grippe aviaire dans le Sud-Ouest, le gouvernement a ordonné un abattage préventif et massif de canards. Aujourd'hui 556 communes sont concernées par cette mesure, dont 244 dans les Landes.